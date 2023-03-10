الملك تشارلز مستمر بتوزيع الألقاب.. وهذا ما منحه لأخيه إدوارد
العاهل البريطاني منح أخاه الأصغر لقب دوق إدنبره، وهو لقب كان آخر من حمله هو والدهما الراحل الأمير فيليب
قال قصر بكنغهام في بيان إن الملك تشارلز منح أخاه الأصغر الأمير إدوارد لقب دوق إدنبره الجديد اليوم الجمعة، وهو لقب كان آخر من حمله هو والدهما الراحل الأمير فيليب.
وأصبح إدوارد (59 عاماً) أحدث فرد من العائلة المالكة يُمنح لقباً جديداً منذ أصبح تشارلز ملكاً في سبتمبر بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.
ومُنح وليام، الابن الأكبر لتشارلز وولي العهد، لقب أمير ويلز، بينما مُنح طفلا الأمير هاري، ابن تشارلز الأصغر الذي تخلى عن مهامه الملكية، لقبي أمير وأميرة في وقت سابق من الأسبوع.
ويأتي لقب إدوارد الجديد بعد اضطلاعه بعدد من أدوار أبيه، بما في ذلك جائزة دوق إدنبره التي تشجع الشبان على خوض التحديات.
وقال قصر بكنغهام: "يفخر دوق ودوقة إدنبره الجديدان بمواصلة إرث الأمير فيليب بنشر فرص للشبان من جميع الخلفيات لتحقيق الاستغلال الكامل لإمكانياتهم"، مشيراً بلقب دوقة إدنبره إلى صوفي زوجة إدوارد.
وحمل فيليب لقب دوق إدنبره منذ زواجه في عام 1947 بإليزابيث، التي كانت أميرة حينئذ، وحتى وفاته في عام 2021.
-
"فنتك السعودية" تختتم أكبر معرض توظيف للتقنية الماليةبمشاركة أكثر من 50 شركة متخصصة ووفرت أكثر من 600 وظيفة للكوادر الوطنية السعودية
-
لوحة بديعة وثقت جريان "شعيب السلف" أكبر أودية جبال أجا في حائلفي لوحة بديعة تخللتها مياه الأمطار التي تحولت إلى واحات منتشرة في مدينة حائل بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، وظهر "شعيب السلف"، وهو من ... السعودية
-
مرض غامض يصيب مئات الأشخاص كانوا على متن باخرة واحدةمتحدث باسم السفينة: 90% من الأمراض على متن السفن السياحية ناتجة عن "نوروفيروس" الأخيرة