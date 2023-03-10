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FILE PHOTO: Britain's Prince Edward, Earl of Wessex, hosts a Gold Award Celebration for Duke of Edinburgh Gold Award holders from across Scotland, in the gardens of the Palace of Holyroodhouse, Edinburgh, Scotland, Britain July 1, 2022. Jane Barlow/Pool via REUTERS/File Photo
الأمير إدوارد
بريطانيا

الملك تشارلز مستمر بتوزيع الألقاب.. وهذا ما منحه لأخيه إدوارد

العاهل البريطاني منح أخاه الأصغر لقب دوق إدنبره، وهو لقب كان آخر من حمله هو والدهما الراحل الأمير فيليب

العربية.نت
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قال قصر بكنغهام في بيان إن الملك تشارلز منح أخاه الأصغر الأمير إدوارد لقب دوق إدنبره الجديد اليوم الجمعة، وهو لقب كان آخر من حمله هو والدهما الراحل الأمير فيليب.

وأصبح إدوارد (59 عاماً) أحدث فرد من العائلة المالكة يُمنح لقباً جديداً منذ أصبح تشارلز ملكاً في سبتمبر بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.

الأمير إدوار مع والديه الملكة اليزابيث والأمير فيليب في صورة تعود لـ2006
الأمير إدوار مع والديه الملكة اليزابيث والأمير فيليب في صورة تعود لـ2006
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ومُنح وليام، الابن الأكبر لتشارلز وولي العهد، لقب أمير ويلز، بينما مُنح طفلا الأمير هاري، ابن تشارلز الأصغر الذي تخلى عن مهامه الملكية، لقبي أمير وأميرة في وقت سابق من الأسبوع.

ويأتي لقب إدوارد الجديد بعد اضطلاعه بعدد من أدوار أبيه، بما في ذلك جائزة دوق إدنبره التي تشجع الشبان على خوض التحديات.

وقال قصر بكنغهام: "يفخر دوق ودوقة إدنبره الجديدان بمواصلة إرث الأمير فيليب بنشر فرص للشبان من جميع الخلفيات لتحقيق الاستغلال الكامل لإمكانياتهم"، مشيراً بلقب دوقة إدنبره إلى صوفي زوجة إدوارد.

وحمل فيليب لقب دوق إدنبره منذ زواجه في عام 1947 بإليزابيث، التي كانت أميرة حينئذ، وحتى وفاته في عام 2021.

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