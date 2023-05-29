زفاف ولي عهد الأردن.. ما هو "الموكب الأحمر" وأين سيسير؟

ضمن البروتوكول الملكي الأردني الخاص بحفلات الزفاف، سيكون "الموكب الأحمر" حاضراً في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته رجوة آل سيف يوم الخميس الأول من حزيران/يونيو المقبل.

"الموكب الأحمر" سيجوب مجموعة من شوارع العاصمة الأردنية عمّان، انطلاقاً من قصر زهران إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.





الموكب الأحمر (أرشيفية) الموكب الأحمر (أرشيفية) الموكب الأحمر (أرشيفية)

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ما هو "الموكب الأحمر"؟

بدأ ظهور "الموكب الأحمر" منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينه علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية، حيث يتكون من 20 سيارة نوع "لاند روفر"، 14 سيارة منها تشارك في الموكب، و6 سيارات احتياط، وترافقها 10 دراجات نارية.

ويتألف الموكب الذي يستقله 71 فرداً من الحرس الملكي يرتدون جميعاً أوشحة حمراء على صدورهم من سيارات ملكية حمراء مكشوفة، كانت في البداية تسير رفقة خيول بيضاء يمتطيها فرسان، واستبدلت الخيول لاحقاً بدراجات نارية.

ويجهز الموكب وفق بروتوكول معتمد لدى التشريفات الملكية، وتتوزع السيارات خلال سير الموكب وفق تشكيلات محددة.

ويحيط "الموكب الأحمر" بسيارة الملك في طريقه إلى المناسبات الوطنية أو في أثناء زيارة أحد رؤساء الدول أو المناسبات الخاصة.

أين سيسير الموكب؟

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية تفاصيل الخطة المرورية التي سترافق مسيرة الموكب الملكي الأحمر احتفالاً بزفاف الأمير الحسين.

وأكدت المديرية أن الخطة المرورية ستنظم توقيتات الإغلاقات وأماكنها، والتحويلات المرورية، والطرق البديلة، على طول مسار الموكب الملكي، وسيبدأ تنفيذها من الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 1/6/2023 ولغاية السابعة من مساء ذات اليوم.

وتشمل الخطة نشر أعداد كبيرة من رقباء السير ودوريات النجدة للدلالة والإرشاد ومساعدة المواطنين، وتتضمن إغلاق الطريق التي سيمر من خلالها الموكب الملكي والممتدة من الدوار الثالث (قصر زهران) باتجاه الدوار الرابع وصولاً إلى الدوار الثامن (شارع زهران)، ثم باتجاه دوار الشعب، ودوار المدينة الطبية (شارع الملك عبدالله الثاني) باتجاه شارع سعد خير وصولاً لقصر الحسينية.

وأكدت مديرية الأمن العام أن الخطة الأمنية كفلت تأمين خطوط السير والوصول للمستشفيات والمراكز الصحية الموجودة على مسار الموكب، إضافة إلى نشر نقاط للدفاع المدني على طول الطريق خلال مدة الإغلاق.