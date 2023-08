رد فعل مفاجئ لعائلة الياباني الذي تحول لكلب!

أتذكرون الرجل الياباني الذي أنفق 22 ألف دولار أميركي ليتحول إلى كلب، ففي جديد قصته المثيرة هو رد فعل عائلته المفاجئ.

فقد اعترف في تصريحات صحافية أن أسرته "تفاجأت" بهذا التحول، لكنه أكد في الوقت نفسه على أنها "استقبلت الأمر بشكل إيجابي"، مضيفا "أنا سعيد جدا لأنهم تفهموني". وفق ما نقلت "الإندبندنت" البريطانية.

مادة اعلانية

وكان الشاب الياباني، الذي أطلق على نفسه لقب "توكو"، قد حقق حلمه بـ"التحول إلى كلب"، موضحا أنه لن يكشف عن هويته الحقيقية "لعدم رغبته في أن يحكم عليه أشخاص يعرفهم".

"أريد أن أكون حيوانا"

واستعان"توكو" في العام الماضي بخدمات شركة "Zeppet"، وهي مؤسسة معروفة بصنع منحوتات ونماذج للأفلام والإعلانات التجارية، لصنع زي الكلب الخاص به.

واستغرق الأمر 40 يومًا، قبل أن يشارك توكو ما حصل عليه عبر قناته على يوتيوب، المعروفة باسم "أنا أريد أن أكون حيوانا" (I want to be an animal)، والتي اجتذبت منذ ذلك الحين أكثر من 52 ألف مشترك.

مرة واحدة في الأسبوع

وأوضح توكو أن هناك "معلومات مضللة" بشأن "تحوله إلى كلب"، مشيرًا إلى أنه يرتدي الزي مرة واحدة فقط في الأسبوع، وغالبا ما يحدث ذلك في بيته."يتفاعل مع كلاب حقيقية"

وفي الشهر الماضي، نشر توكو مقطع فيديو له وهو يتجول في شوارع طوكيو مرتديًا زيه، حيث يتفاعل مع كلاب حقيقية أخرى، والتي بدا عليها الارتباك.

وسرعان ما انتشر ذلك المقطع المصور بشكل كبير، إذ جرت مشاهدته أكثر من 7 ملايين مرة.

"السلالة المفضلة"

وفي السابق، قال توكو إنه اختار فصيلة "الكولي"، سلالة الكلاب المفضلة لديه، "لأنها تبدو حقيقية عندما يرتديها".

وأوضح في تصريحات محلية: "المفضل لدي هو الحيوانات التي تدب على 4 أرجل، خاصة اللطيفة منها".

يذكر أن فيديوهات توكو، مرتديا زيا كاملا ككلب، حصدت عشرات الآلاف من المشاهدات عبر مواقع التواصل، ورغم ذلك، رفض الكشف عن هويته الحقيقية خوفا من أن يحكم عليه الأشخاص الذين يعرفهم، على حد قوله.