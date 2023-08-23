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جانب من عملية الإنقاذ (من الفيديو)

تفوق على الهليكوبتر.. شاهد باكستانياً ينقذ "أطفال التلفريك" ومعلمهم

دبي - العربية.نت
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تحول رجل من منطقة باتاجرام، التي تبعد 200 كيلومتر تقريبا شمالي إسلام أباد إلى بطل قومي في باكستان، بعد أن نجح في تحقيق ما عجزت عنه مروحيات للجيش.

فقد تمكن الشاب صاحب خان، من إنقاذ 7 أطفال ومعلمهم علقوا ساعات طويلة في عربة "تلفريك" على ارتفاع شاهق في الجو.

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وأظهرت لقطات مصورة تخطف الأنفاس عملية الإنقاذ، حيث تعلق الشاب بكابل عربة "التلفريك" التي كانت معلقة بين السماء والأرض، من أجل نقل الأطفال ومعلمهم على دفعات.

وقال خان الذي لق بـ "منقذ أطفال التلفريك": "كانت المروحيات تأتي وتذهب في محاولة لإنقاذ الأطفال وعندما حل المساء طلبوا منا التحرك للمساعدة، وكانوا قد أنقذوا طفلا واحدا فقط، فيما بقي 6 آخرين عالقين ربفقة معلمهم فبدأنا عمليتنا، والحمد لله أنقذناهم وكلهم بخير".

وحوصر الطلاب ومعلمهم في مقصورة "تلفريك" أمس الثلاثاء معلقة على ارتفاع كبير في الجو فوق وادٍ عميق بمنطقة جبلية نائية، بعد انقطاع أحد السلكين الحاملين لها.

وقال مسؤولون باكستانيون إن "الطلاب علقوا في التلفريك منذ الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي عندما كانوا متجهين إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاغرام على بعد 200 كيلومتر تقريباً شمال العاصمة إسلام آباد".

فيما حاول الجيش المساعدة بمروحيات الهليكوبتر، لكن الرياح العاتية صعبت من مهمته، فلجأ إلى السكان ذوي الخبرة للمساعدة في إنهاء كارثة أوقفت البلاد على قدم وساق لأكثر من 15 ساعة.

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