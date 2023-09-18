كوارث طبيعية
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال إيطاليا
مركز الزلزال كان بالقرب من مارادي، شمال شرق فلورنسا، وبعمق 10 كم
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الاثنين، بأن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب شمال إيطاليا، حوالي 44 كيلومتر بعيدا عن مدينة فلورنسا، بعمق 10 كيلومترات.
وحسبما أفاد جيولوجيون ورجال إطفاء، هز الزلزال أجزاء من إقليم توسكانا الإيطالي. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.
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وذكر المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكينكان أن مركز الزلزال كان بالقرب من مارادي، شمال شرق فلورنسا، ووقع الساعة 5:10 صباحا، بعد بعض الهزات الأصغر حجما.
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