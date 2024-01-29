نجم الأهلي لوكيل محمد صلاح: "المصريون هيدوسوا عليك"

بعد تصريحاته الأخيرة عقب إصابة نجم منتخب مصر وخروجه من معسكر الفراعنة في كوت ديفوار، هاجم محمد فضل نجم النادي الأهلي وكيل محمد صلاح، رامي عباس.

واعتبر محمد فضل تصريحات وكيل محمد صلاح مستفزة، مشيراً إلى أنه "لا يفهم طبيعة الشعب المصري"، بحسب ما بثت وسائل إعلام محلية.

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كذلك تابع قائلاً إن "استفزاز رامي عباس سيجعل المصريين يدوسون عليه وهو لا يفهم هذا الأمر لأن المصريين عاطفيون جداً".

هجوم لاذع

وكان رامي عباس وكيل محمد صلاح قد شن نقداً لاذعا على من هاجم قائد منتخب مصر عقب إعلان رحيله عن معسكر الفراعنة المقام في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان عباس رد على المشككين في انتماء صلاح، وكتب عبر "إكس": "الأفراد (الإنفلونسر) الذين يتوسلون للحصول على متابعة أو سيلفي عندما يقابلون محمد صلاح، حاولوا الاستفادة من إصابته وشككوا في التزام محمد تجاه بلاده، لقد فعلوا هذا بحثاً عن الشهرة والإعجابات".

إصابة صلاح

يذكر أن صلاح تعرض للإصابة قبل نهاية الشوط الأول لمنتخب مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وخرج صلاح قبل نهاية الشوط الأول في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

فيما أعلن اتحاد الكرة في اليوم التالي إصابة صلاح بشد في الخلفية وغيابه عن مباراتي كاب فيردي ودور الـ16 حال التأهل.