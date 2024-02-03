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من حساب مارك زوكربيرغ في إنستغرام
من حساب مارك زوكربيرغ في إنستغرام

مهووس بالقتال.. قفص ملاكمة يهدد زوكربيغ وأموال فيسبوك أيضاً

دبي - العربية.نت
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في تصريح غير عادي ومفاجئ، حذرت شركة "ميتا" المستثمرين من أن هواية رئيسها مارك زوكربيرغ للفنون القتالية تحمل خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة.

من حساب مارك زوكربيرغ في إنستغرام
من حساب مارك زوكربيرغ في إنستغرام

فقد كشف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أن ولع مؤسسها بالملاكمة والقتال الذي جعله يخضع لعملية جراحية لتمزق في الأربطة العام الماضي، يمكن أن يؤثر على الشركة إذا لم يتم أخذه بعين الاعتبار، بحسب تقرير نشرته "تليغراف" البريطانية.

ولفتت في بيانها إلى مشاركة زوكربيرغ وبعض أعضاء الإدارة الآخرين في العديد من الأنشطة عالية المخاطر، مثل الرياضات القتالية، والطيران الترفيهي، والتي تنطوي على خطر الإصابة الخطيرة والوفاة.

وأوضحت أن غياب زوكربيرغ لأي سبب من الأسباب قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

من حساب مارك زوكربيرغ في إنستغرام
من حساب مارك زوكربيرغ في إنستغرام

مهووس بالفنون القتالية

إلى ذلك، قالت إن رئيس "ميتا" أصبح مهووساً بالفنون القتالية بشكل متزايد، حيث قام ببناء حلبة ملاكمة في حديقته وتدرب مع محترفين سابقين.

وفي العام الماضي، ناقش إقامة مباراة مع إيلون ماسك، على الرغم من أن المحادثات حول القتال لم تسفر عن أي نتيجة.

كما أنه بدأ بحماس في استخدام قارب مخصص لرياضة ركوب الأمواج يدعى (hydrofoiling)، كما حصل على رخصة طيار في العام الماضي.

من حساب مارك زوكربيرغ في إنستغرام
من حساب مارك زوكربيرغ في إنستغرام

ثروته تجاوزت بيل غيتس

جاء هذا التصريح من ميتا في الوقت الذي تجاوز فيه زوكربيرغ بيل غيتس كرابع أغنى رجل في العالم.

وتضخمت ثروته الصافية إلى أكثر من 166 مليار دولار (132 مليار جنيه إسترليني) يوم الجمعة، حيث قفزت أسهم ميتا بنسبة 21% بعد نتائج مالية ممتازة.

من حساب مارك زوكربيرغ في إنستغرام
من حساب مارك زوكربيرغ في إنستغرام

يذكر أن على الشركات المدرجة في الولايات المتحدة أن تكشف عن "عوامل الخطر" المختلفة للمستثمرين لحماية أنفسهم من الدعاوى القضائية.

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