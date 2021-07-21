الهند تسجل أول وفاة بين البشر بسبب إنفلونزا الطيور

أعلنت الهند وفاة طفل في الـ11 من عمره بسبب الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من السلالة "إتش. 5 إن. 1"، في أول حالة وفاة من نوعها في البلاد، وهو ما يسلط الضوء على خطر محتمل جديد في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان والتي ما زالت تواجه صعوبات في مكافحة جائحة كورونا.

وذكر بيان للحكومة أن الطفل دخل إلى مستشفى في نيودلهي في الثاني من يوليو الحالي، وتوفي أمس الثلاثاء بعد أن تطورت حالته إلى فشل في وظائف الأعضاء.

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وأضاف البيان أن المسعفين الذين شاركوا في علاج الطفل وأسرته معزولون صحياً، كما بدأت السلطات عملية لتعقب المخالطين.

وذكر البيان أن إدارة تربية الحيوانات في ولاية هاريانا، مسقط رأس الطفل في شمال البلاد، لم تعثر على أي حالات يشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور وكثفت جهود المراقبة.

وشهدت الهند أكثر من ست موجات تفش لإنفلونزا الطيور على مدى العقدين الماضيين، وتمكنت من السيطرة عليها جميعاً، ولم يتم الإعلان عن أي إصابة بشرية بالمرض فيها من قبل.