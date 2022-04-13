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سالمونيلا شوكولاتة كيندر تصيب 150 طفلاً في 9 دول

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FILE PHOTO: Kinder Surprise chocolate eggs, a brand of Italian confectionary group Ferrero, are seen on display in a supermarket in Islamabad, Pakistan July 18, 2017. REUTERS/Caren Firouz/File Photo
شوكولاتة كيندر الشهيرة (أرشيفية)

سالمونيلا شوكولاتة كيندر تصيب 150 طفلاً في 9 دول

تتسبب بكتيريا السالمونيلا بأعراض معوية حادة في بعض الأحيان بينها الاسهال والتشنجات المعوية وارتفاع طفيف في حرارة الجسم والتقيؤ

ستوكهولم – فرانس برس

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أعلنت وكالتان أوروبيتان للمراقبة الصحية تسجيل 150 إصابة بالسالمونيلا في 9 دول أوروبية في الفترة الأخيرة، عازيةً هذه الحالات إلى "مصنع إنتاج بلجيكي" تابع لشركة كيندر (التابعة لشركة فيريرو) تم إغلاقه قبل بضعة أيام في مدينة أرلون في جنوب شرقي العاصمة بروكسل.

وقالت الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء والمركز الأوروبية للوقاية من الأمراض ومراقبتها في بيان مشترك: "في الثامن من نيسان/أبريل 2022، سُجلت 150 حالة مؤكدة ومحتملة من السالمونيلا".

منتجات من صنع شركتي كيندر وفيريرو (أرشيفية)
منتجات من صنع شركتي كيندر وفيريرو (أرشيفية)

ولفتت الوكالتان إلى "تحديد منتجات محضرة من الشوكولاتة المصنوع من جانب إحدى الشركات داخل مصنع إنتاج بلجيكي تم التعريف عنه على أنه أصل البؤرة الوبائية للسالمونيلا"، من دون ذكر المجموعة الإيطالية العملاقة بالاسم.

وأشار البيان إلى أن الإصابات "حصلت خصوصاً لدى أطفال دون سن العاشرة" وتم الإبلاغ عنها في تسع بلدان أوروبية هي ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا والسويد.

وتتسبب بكتيريا السالمونيلا بأعراض معوية حادة في بعض الأحيان بينها الإسهال والتشنجات المعوية وارتفاع طفيف في حرارة الجسم والتقيؤ.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفاة حتى الساعة بسبب تناول شوكولاتة كيندر الملوثة بالبكتيريا.

شوكولاتة كيندر الشهيرة (أرشيفية)
شوكولاتة كيندر الشهيرة (أرشيفية)

ويلفت خبراء أوروبيون إلى ضرورة إجراء تحقيقات إضافية "لتحديد المصدر الدقيق واللحظة المحددة للإصابة"، والبحث في "الاستخدام الأوسع للمواد الأولية المسببة للإصابات في مصانع أخرى".

وفتح القضاء البلجيكي الاثنين تحقيقاً لتحديد مسؤوليات محتملة في داخل مصنع أرلون الذي سحبت وكالة سلامة الغذاء البلجيكية الجمعة ترخيصه بسبب النقص في الشفافية في القضية.

مصنع فيريرو في ارلون الذي تم إغلاقه
مصنع فيريرو في ارلون الذي تم إغلاقه
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ورغم تعزيز الرقابة الصحية وتدابير النظافة، تم توزيع منتجات من الشوكولاتة ملوثة بالسالمونيلا في أوروبا والولايات المتحدة، ما قاد "فيريرو" الجمعة إلى الإقرار بوجود "ثغرات داخلية".

وفور الكشف عن رابط بين منتجات "كيندر" والإصابات بالسالمونيلا نهاية آذار/مارس، إثر تحرك في هذا السياق من السلطات البريطانية، سُحبت كميات من هذه المنتجات في بلدان أوروبية عدة وفي الولايات المتحدة وفي الدول العربية.

وأشارت "فيريرو" إلى أن تدابير السحب تشمل كل المنتجات التي صُنعت في مصنع أرلون، بصرف النظر عن رقم المجموعات أو تاريخ انتهاء الصلاحية.

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