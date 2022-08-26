"إنفلونزا وليس كورونا".. كوريا تطمئن بعد تسجيل 4 حالات "حمى"

أكدت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن حالات الحمى غير المعروفة المسجلة بالقرب من حدودها مع الصين كانت لمرضى إنفلونزا.

وكانت بيونغ يانغ قد قالت أمس الخميس إنها أغلقت المنطقة ونشرت الفرق الطبية بعد الإبلاغ عن أربع حالات حمى من إقليم ريانغانغ، مضيفةً أنها لم تكن إصابات بفيروس كورونا الذي أعلنت البلاد نجاح مكافحتها له هذا الشهر.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الجمعة أنه "تبين أن جميع مرضى الحمى في إقليم ريانغانغ كانوا مرضى بالأنفلونزا"، مضيفةً أن الخبراء أجروا مراقبة للأعراض السريرية وفحصوا العلاقة الوبائية وأجروا اختبارات الحمض النووي للمرضى.

ولم تعلن كوريا الشمالية أبداً عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا، وذلك على ما يبدو لأنها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لإجراء اختبارات على نطاق واسع.

وبدلاً من ذلك، أبلغت عن الأعداد اليومية للمرضى المصابين بالحمى، وهو عدد ارتفع إلى حوالي 4.77 مليون. لكنها قالت إنها لم تسجل أي حالات جديدة من هذا القبيل منذ 29 يوليو الماضي.

وبعد إعلان كوريا الشمالية الانتصار على كورونا، ألقت باللوم على كوريا الجنوبية في التسبب في تفشي المرض وتعهدت بالرد. من جهتها نفت كوريا الجنوبية هذا الادعاء ووصفته بأنه لا أساس له.