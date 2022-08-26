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"إنفلونزا وليس كورونا".. كوريا تطمئن بعد تسجيل 4 حالات "حمى"

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FILE PHOTO: A sign depicting a scene of medical products transportation is displayed at the empty street, amid growing fears over the spread of coronavirus disease (COVID-19), in Pyongyang, North Korea, in this photo released by Kyodo on May 23, 2022. Kyodo via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN./File Photo
ملصق إعلاني في بيونغ يانغ حول مكافحة البلاد لفيروس كورونا
كوريا الشمالية

"إنفلونزا وليس كورونا".. كوريا تطمئن بعد تسجيل 4 حالات "حمى"

بيونغ يانغ أعلنت الانتصار على كوفيد-19 هذا الشهر.. إلا أنها رصدت مؤخراً حالات "حمى" في منطقة حدودية مع الصين

العربية.نت

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أكدت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن حالات الحمى غير المعروفة المسجلة بالقرب من حدودها مع الصين كانت لمرضى إنفلونزا.

وكانت بيونغ يانغ قد قالت أمس الخميس إنها أغلقت المنطقة ونشرت الفرق الطبية بعد الإبلاغ عن أربع حالات حمى من إقليم ريانغانغ، مضيفةً أنها لم تكن إصابات بفيروس كورونا الذي أعلنت البلاد نجاح مكافحتها له هذا الشهر.

زعيم كوريا الشمالية خلال الاحتفال بالانتصار على كورونا في 18 أغسطس الحالي
زعيم كوريا الشمالية خلال الاحتفال بالانتصار على كورونا في 18 أغسطس الحالي

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الجمعة أنه "تبين أن جميع مرضى الحمى في إقليم ريانغانغ كانوا مرضى بالأنفلونزا"، مضيفةً أن الخبراء أجروا مراقبة للأعراض السريرية وفحصوا العلاقة الوبائية وأجروا اختبارات الحمض النووي للمرضى.

ولم تعلن كوريا الشمالية أبداً عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا، وذلك على ما يبدو لأنها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لإجراء اختبارات على نطاق واسع.

من حملة كوريا الشمالية للوقاية من كورونا خلال ذروة تفشيه
من حملة كوريا الشمالية للوقاية من كورونا خلال ذروة تفشيه
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وبدلاً من ذلك، أبلغت عن الأعداد اليومية للمرضى المصابين بالحمى، وهو عدد ارتفع إلى حوالي 4.77 مليون. لكنها قالت إنها لم تسجل أي حالات جديدة من هذا القبيل منذ 29 يوليو الماضي.

وبعد إعلان كوريا الشمالية الانتصار على كورونا، ألقت باللوم على كوريا الجنوبية في التسبب في تفشي المرض وتعهدت بالرد. من جهتها نفت كوريا الجنوبية هذا الادعاء ووصفته بأنه لا أساس له.

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