منها الميل للفكاهة.. علامات لا تخطر على البال قد تدل على الخرف

يعرف الخرف بأنه متلازمة تتسم بحدوث تدهور في الذاكرة والتفكير والسلوك واللغة والقدرة على الاضطلاع بالأنشطة اليومية.

ويعتبر الخرف الجبهي الصدغي (FTD) الذي أصاب ممثل هوليوود الشهير بروس ويليس أحد أقل أشكال الخرف شيوعا، حيث يمثل 2% فقط من التشخيصات. فيما يعد مرض الزهايمر أكثر الأنواع انتشارا في العالم.

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وهنا سنذكر بعض الأعراض المبكرة الغريبة التي لا تخطر على البال قد تدل على الإصابة بهذا المرض العضال:

التبرع بالمال

قد يكون توزيع الأموال على الغرباء علامة تحذير مبكرة لمرض الزهايمر، وفقا لبحث أجرته جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة بار إيلان في إسرائيل، والتي ربطت الإيثار المالي بالمراحل الأولى من المرض، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت النتائج، التي نُشرت في مجلة Journal of Alzheimer Disease، إلى أن أولئك الذين كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر كانوا أيضًا أكثر استعدادًا لتوزيع الأموال على الشخص الذي لم يقابلوه من قبل.

من جانبه، قال الدكتور ديوك هان، أستاذ علم النفس العصبي في جامعة جنوب كاليفورنيا الذي قاد البحث: "يُعتقد أن مشكلة التعامل مع الأموال هي إحدى العلامات المبكرة لمرض الزهايمر".

الميل إلى الفكاهة والكوميديا

قد يكون البدء في مشاهدة كلاسيكيات الكوميديا ​​التهريجية مثل (مستر بن) Mr Bean علامة أخرى على مرض الزهايمر.

وجد الباحثون في جامعة كوليدج لندن أن الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض كانوا أكثر ميلًا للاستمتاع بمشاهدة الكوميديا ​​الساخرة مقارنة بأشخاص آخرين من نفس العمر.

ووفقا لدراسة منشورة في مجلة مرض الزهايمر عام 2015، يبدأ الأشخاص المصابون بالمرض في تفضيل النكات التهريجية قبل تسع سنوات من بدء ظهور أعراض الخرف النموذجية.

ووجدت أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من FTD كانوا أكثر عرضة ليجدوا الأحداث المأساوية مضحكة، أو يضحكون على أشياء لا يجدها الآخرون مضحكة.

ويقول الباحثون إن هذه التغييرات في الفكاهة يمكن أن تكون ناجمة عن تقلص الدماغ في الفص الجبهي.

ملابس مهلهة

قد يكون ارتداء ملابس مهلهة وغير مناسبة وغير متطابقة علامة أخرى على مرض الزهايمر.

ووصف باحثون الأشخاص الذين يعانون من الخرف أقل قدرة على ارتداء ملابسهم لوحدهم فهم بحاجة إلى التشجيع والمساعدة لذلك يميلون إلى البقاء بملابس غير مرتبة وبحالة رديئة.

قيادة سيئة

يمكن أن تؤدي حالة تدهور الذاكرة إلى جعل مريض الزهايمر سيئا في القيادة.

فقد يؤثر هذا المرض على المهارات الحركية والذاكرة وعمليات التفكير مما يجعل رد فعلهم بطيئا وسيئا عند قيادة السيارات، وإجراء تغييرات مفاجئة في الطريق.

شتائم وألفاظ نابية

قد يكون التلفظ بالشتائم في مواقف غير مناسبة علامة تحذير أخرى على المرض.

فقد وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن الأشخاص الذين يعانون من FTD هم أكثر عرضة لاستخدام الكلمات النابية.

سلوكيات غير لائقة

وفقا للخبراء، فإن التعري في الأماكن العامة والتحدث مع الغرباء بجرأة، كلها علامات على المرض.

فالقشرة الأمامية الجبهية في الفصوص الأمامية للدماغ هي الجزء الذي يتحكم في مراقبة تصرفاتنا ولكن عندما تصاب بمرض الزهايمر، يتقلص هذا الجزء من الدماغ.

من جانبها، قالت جمعية الزهايمر: "يمكن أن تكون هذه المواقف مربكة للغاية، ومزعجة، وصادمة أو محبطة لشخص مصاب بالخرف، وكذلك لمن هم قريبون منه. قد لا يفهم الشخص المصاب بالخرف سبب اعتبار سلوكه غير لائق".