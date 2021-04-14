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بعد اتفاق السراج وتركيا.. ليبيا تبدأ ترسيم حدودها مع اليونان

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis welcomes the head of the Presidential Council of Libya Mohamed al-Menfi at the Maximos Mansion, in Athens, Greece, April 14, 2021. REUTERS/Costas Baltas
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يستقبل في أثينا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
اقتصاد ليبيا

بعد اتفاق السراج وتركيا.. ليبيا تبدأ ترسيم حدودها مع اليونان

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يتفق مع اليونان على الاستئناف الفوري لمحادثات ترسيم حدود المناطق البحرية بين البلدين

متابع الغاء المتابعة

أثينا – رويترز

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قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن البلدين اتفقا على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط.

وفي بيان بعد الاجتماع قال ميتسوتاكيس إنهما "اتفقا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فوراً بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية".

وأضاف أن اليونان تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، التي توترت بسبب توقيع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج اتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا التي تتنازع مع اليونان على السيادة على مناطق بالبحر المتوسط.

لقاء السراج بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اسطنبول في نوفمبر 2019 إثر توقيع الاتفاقية بينهما حول ترسيم الحدود البحرية
لقاء السراج بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اسطنبول في نوفمبر 2019 إثر توقيع الاتفاقية بينهما حول ترسيم الحدود البحرية

ألقت تركيا واليونان الأسبوع الماضي بكامل ثقلهما الدبلوماسي في ليبيا، في خطوة قال مراقبون إنها ليست بمعزل عن التنافس الذي تخوضه الدولتان في شرق المتوسط، وتمثل ليبيا إحدى ساحاته، حيث تتحرك اليونان للإطاحة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا في نوفمبر 2020، بينما تكافح أنقرة للحفاظ على صلاحية هذه الاتفاقية وتثبيتها.

التنافس والنزاع بين تركيا واليونان في ليبيا، ظهر جليا خلال هذه الأيام الماضية، بزيارات مهمة قام بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينياس إلى مدينة بنغازي، لافتتاح قنصلية لبلاده، وذلك بعد أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى العاصمة طرابلس.

رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي بطرابلس مع رئيس الحكومة عبدالمجيد الدبيبة
رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي بطرابلس مع رئيس الحكومة عبدالمجيد الدبيبة
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وأطلق المسؤولون اليونانيون من داخل ليبيا تصريحات استهدفت تركيا وعبروا عن رفضهم "الاتفاقيات غير القانونية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا"، في إشارة إلى الاتفاق البحري المثير للجدل الموقع شهر نوفمبر عام 2020، كما طالبوا صراحة باستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.

وقوبل النشاط الدبلوماسي اليوناني في ليبيا، الذي يبدو أنه يستهدف منافسة النفوذ التركي في ليبيا والمتوسط، بتحركات مماثلة من أنقرة التي سارعت باستقبال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ونصف أعضاء حكومته، للدفاع عن صلاحية وقانونية اتفاقياتها مع ليبيا ومحاولة تثبيتها لضمان استمراريتها، خاصة بعد إعلان الدبيبة استعداد بلاده "استئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان لتحديد المنطقة الخالصة لكلا البلدين"، خلال محادثاته مع رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس.

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