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خلافات داخل الحوار الليبي.. واتهام مبطن لموالي الإخوان

من ملتقى الحوار الليبي في جينيف (أرشيفية- روتيرز)
اجتماعات سابقة لملتقى الحوار الليبي (أرشيفية- رويترز)

خلافات داخل الحوار الليبي.. واتهام مبطن لموالي الإخوان

أحد أعضاء الحوار كشف أن الوضع مضطرب بين المجتمعين

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دبي- العربية.نت

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يبدو أن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق منذ الاثنين في جنيف بهدف التوصل إلى توافق حول القواعد الدستورية التي سترعى الانتخابات المقبلة لن يتوصل بسهولة إلى إجماع المشاركين.

فقد كشف أحد أعضاء الحوار اليوم الأربعاء للعربية/الحدث أن الوضع مضطرب بين المجتمعين، مستبعدا التوصل لنتيجة في ظل هذا الاختلاف.

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رسالة تتهم الإخوان ضمنا

بالتزامن، وجّه أعضاء الملتقى رسالة إلى يان كوبيتش المبعوث ‏الأممي إلى ليبيا حصلت العربية على نصها، اتهموا فيها المجلس الأعلى للدولة بالعرقلة، دون تسميته (وهو المجلس الذي يطغى عليه الإخوان المسلمون وحلفاؤهم).

كما دعت الرسالة ‏المبعوث الأممي إلى التدخل لمواجهة محاولات الإبقاء على الوضع القائم وعرقلة المسار الانتخابي.

تعقيدات جديدة

أما اللافت في المسألة، فيكمن بأن الموقعين على الرسالة ‏حملوا البعثة الأممية مسؤولية المشاركة في إضاعة هذه الفرصة التاريخية أمام الليبيين، ‏إذا لم تقم بوساطة فعالة مستندة إلى منهجية سياسية وقانونية واضحة.

يشار إلى أن موفد العربية إلى جنيف كان أفاد بوقت سابق اليوم أيضا أن تعقيدات جديدة ظهرت في أفق تلك المحادثات من بينها مطالبة بعض المشاركين بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، في حين طالب آخرون بأن تكون لهم كلمة في التعيينات داخل المؤسسة العسكرية، فضلاً عن وجود خلافات حول توحيد هذه المؤسسة وخلافات أخرى تتعلق بشروط انتخاب رئيس للبلاد.

وكان 75 موفدا من ليبيا بدأوا منذ الاثنين اجتماعاتهم في سويسرا ضمن محادثات مدتها أربعة أيام، تديرها الأمم المتحدة، بغية تهيئة الظروف القانونية المواتية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، والتي يأمل المجتمع الدولي أن تكون بداية "عهد جديد" في البلاد التي غرقت في الفوضى والحرب لسنوات.

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