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تونس تدعو مواطنيها بفرنسا للتبرع دعماً للنظام الصحي

A Tunisian patient infected with the COVID-19 coronavirus is pictured at the intensive care unit of the Aghlabide hospital in the east-central city of Kairouan on July 4, 2021. Tunisia placed the capital Tunis and the northern town of Bizerte under a partial lockdown from until July 14 in a bid to rein in record daily coronavirus cases and deaths.
رجل مصاب بكورونا في أحد مستشفيات القيروان في تونس
فيروس كورونا

تونس تدعو مواطنيها بفرنسا للتبرع دعماً للنظام الصحي

تونس تتطلع لمساعدات دولية مع مواجهة وضع كارثي جراء تفش سريع لكورونا

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دبي – العربية.نت

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ناشدت تونس الأحد رعاياها المقيمين في فرنسا المساهمة في مساندة النظام الصحي في بلادهم في ظل التبعات الكارثية الناجمة عن أزمة تفشي وباء كورونا.

وحثّت السفارة التونسية بباريس، في منشور باللغة العربية في موقع "فيسبوك" "التونسيين المقيمين بفرنسا.. على المساهمة في دعم المؤسسات الصحية التونسية في هذا الظرف وذلك من خلال اقتناء تجهيزات ومعدات طبية وشبه طبية ضرورية لفائدتها أو تقديم مساعدات مالية".

وتابع البيان أن السفارة "ستعمل على الإشراف على عمليات تجميع هذه المساعدات حتى يتسنى نقلها إلى تونس في أقرب الآجال، مع إمكانية تسخير طائرة خاصة" لهذا الغرض.

مستشفى ميداني في تونس لاستقبال المصابين بكورونا
مستشفى ميداني في تونس لاستقبال المصابين بكورونا

كما أنّها أثنت على "مكوّنات المجتمع المدني التونسي في فرنسا التي لطالما برهنت وقوفها مع أبناء شعبها".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية نبّهت الخميس إلى أن الوضع الصحي "كارثي" في تونس والمنظومة الصحية "انهارت" مع ارتفاع أرقام الإصابات والوفيات في الأسابيع الأخيرة.

وترزح المستشفيات في تونس منذ أسبوعين تحت وطأة تدفق المرضى بأعداد كبيرة. وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مصابين ينتظرون دورهم في تلقي العلاج في أروقة المستشفيات. وتجاوزت نسبة إشغال أسرّة الإنعاش الـ90%، حسب وزارة الصحة التونسية.

وقد تعهدت عدة دول الجمعة بمساعدة تونس في مواجهة الوضع الكارثي وانهيار نظامها الصحي مع التفشي السريع جداً لفيروس كورونا.

رجل مصاب بكورونا في وحدة عنياة مركزة بأحد مستشفيات تونس
رجل مصاب بكورونا في وحدة عنياة مركزة بأحد مستشفيات تونس
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وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حالياً صعوبة في التصدي لزيادة الإصابات. وفرضت عزلاً عاماً في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على مستوى تونس كلها بسبب الأزمة الاقتصادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 480 ألفاً بينما تجاوزت الوفيات 16 ألف حالة.

وتعاني تونس نقصاً حاداً في اللقاحات. ولم يحصل سوى 715 ألف شخص على جرعتين من اللقاح في تونس التي يبلغ عدد سكانها 11.6 مليون نسمة.

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