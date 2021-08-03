دعوات متزايدة داخل النهضة لرحيل الغنوشي.. واجتماع حاسم غداً

من المنتظر أن ينعقد غداً الأربعاء اجتماع لمجلس شورى حركة النهضة للتداول في آخر المستجدات الوطنية والحزبية، وفق ما أفاد القيادي بالحركة عماد الحمامي.

وأكد الحمامي أن "النظر في قيادة جديدة شابة كهيئة مؤقتة لتسيير شؤون الحركة وإدارة أعمالها سيكون على طاولة مجلس الشورى"، داعياً إلى رحيل زعيم الحركة راشد الغنوشي، وإعفاء كامل المكتب التنفيذي من مهامه، بحسب ما أفاد في تصريح للإعلام المحلي مساء الاثنين.

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واعتبر الحمامي أن تفعيل الرئيس قيس سعيّد للفصل 80 من الدستور وإعلان التدابير الاستثنائية "قرار شجاع"، مشدداً على أن الرئيس التونسي "قد تحمل مسؤوليته التاريخية وأحدث صدمة من أجل الذهاب نحو ديمقراطية تسهر على حل مشاكل الشعب"، على حد قوله.

بدوره، قال راشد الكحلاني، رئيس "قطاع الشباب" في حزب حركة النهضة اليوم الثلاثاء، إن "المجلس الوطني للشباب وجه لائحة لراشد الغنوشي" زعيم الحركة، تدعوه إلى اتخاذ قرارات تؤكد "استيعاب الرسائل السياسية" وراء قرارات الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الكحلاني قوله في مقابلة معها: "غالبية شباب الحركة يريدون قيادة وطنية غالبيتها من الشباب لتسيير شؤون الحركة في المرحلة الانتقالية".

وأشار الكحلاني إلى "تكوين قيادة وطنية للإنقاذ تكون بداية مسار التجديد في القيادة التنفيذية داخل الحركة بهدف إنقاذ المسار السياسي في البلاد".

يذكر أن الغنوشي كان قد قرر تأجيل انعقاد مجلس شورى النهضة الذي كان مقرراً نهاية الأسبوع الماضي، وسط انقسامات حادة واستقالات ودعوات لتصحيح مسار الحركة.