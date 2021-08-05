.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الغنوشي يتراجع.. إجراءات رئيس تونس من "انقلاب" إلى "فرصة للإصلاح"

الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان
الغنوشي
راشد الغنوشي

الغنوشي يتراجع.. إجراءات رئيس تونس من "انقلاب" إلى "فرصة للإصلاح"

كان الغنوشي قد وصف خطوة الرئيس سعيد، والتي تضمنت أيضًا تجميد البرلمان، بأنها انقلاب

متابع الغاء المتابعة

تونس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف حزب النهضة عن تحول كبير في الأزمة السياسية في تونس، حين قال زعيمه ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الأربعاء، إنه يتعين تحويل إجراءات الرئيس قيس سعيد الاسبوع الماضي الى فرصة للإصلاح.

وكان الغنوشي قد وصف في وقت سابق خطوة الرئيس سعيد، والتي تضمنت أيضًا تجميد البرلمان، وتسببت في أزمة سياسية كبيرة، بأنها انقلاب.

ونشرت صفحة النهضة تصريحات للغنوشي، الأربعاء، تضمنت لهجة أخف قال فيها: "يجب علينا أن نحول إجراءات الرئيس إلى فرصة للإصلاح
ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي".

وبعد سنوات من الغضب الشعبي المتصاعد من الأحزاب السياسية الرئيسية، بما في ذلك النهضة، بسبب الركود الاقتصادي والفساد والشلل السياسي ، بدا أن إعلان سعيد المفاجئ في 25 يوليو يحظى بشعبية كبيرة في البلاد.

وداخل حزب النهضة أثار رد فعل الغنوشي الأول قلقًا متزايدًا ودفع بعض كبار الشخصيات والشباب لدعوة زعيمهم المخضرم للتنحي.

وعقد مجلس الشورى، أعلى هيئة في الحزب، اجتماعا مساء الأربعاء كان قد تم تأجيله السبت بسبب خلافات داخلية.

لماذا يصر أردوغان على توزيع الشاي في المصائب؟! العرب والعالم أردوغان وحزبه لماذا يصر أردوغان على توزيع الشاي في المصائب؟!

وعلى الرغم من أن سعيد لم يواجه معارضة كبيرة أخرى لتحركاته، التي ساعدها الجيش بالانتشار في محيط البرلمان وبعض المباني
الحكومية، إلا أن تأخره في الإعلان عن رئيس وزراء جديد أو خارطة طريق للأزمة أثار المخاوف.

ودعا اتحاد الشغل القوي وكذلك الحليفان الغربيان، فرنسا والولايات المتحدة، إلى الإسراع بإعلان حكومة جديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: "الله لا يسامحهم"
الأكثر قراءة
قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم
شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب
لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر
واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها
كدمة وضمادة.. رأس زعيم كوريا الشمالية يثير الحيرة! كدمة وضمادة.. رأس زعيم كوريا الشمالية يثير الحيرة!
قبل أن تذهب
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
اكتشف المزيد