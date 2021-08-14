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الجزائر: إخماد 43 حريقاً في 20 ولاية خلال 24 ساعة

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People use a water hose as they attempt to put out the flames of a wildfire in Tala N’tazert village, in the mountainous Kabylie region of Tizi Ouzou, east of Algiers, Algeria August 13, 2021. REUTERS/Abdelaziz Boumzar
من محاولة إخماد حريق أمس في تيزي وزو في الجزائر
الجزائر

الجزائر: إخماد 43 حريقاً في 20 ولاية خلال 24 ساعة

المديرية العامة للحماية المدنية تعمل على إخماد 29 حريقاً آخر في 13 ولاية

دبي – العربية.نت

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أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر اليوم السبت أنها أخمدت 43 حريقاً في 20 ولاية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الحماية المدنية في بيان إنها تواصل الجهود لإخماد 29 حريقاً آخر في 13 ولاية.

وأضاف البيان: "تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هائلة تتمثل في 7500 عون حماية مدنية، و490 شاحنة إخماد بالإضافة إلى 3 مروحيات من المجموعة الجوية للحماية المدنية و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي وكذا طائرتين كنادير" مخصصتين لإخماد الحرائق.

من محاولة إخماد حريق أمس في تيزي وزو في الجزائر
من محاولة إخماد حريق أمس في تيزي وزو في الجزائر

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية قد أفادت أمس الجمعة بأنها نجحت في "إخماد كل الحرائق المشتعلة بولاية تيزي وزو" الأكثر تضرّراً في شمال البلاد.

ويُواصل عناصر الإطفاء ومتطوّعون مكافحة الحرائق في ولايات أخرى بينها جيجل وبجاية والطارف الواقعة عند حدود تونس.

وقضى ما لا يقل عن 71 شخصاً منذ الاثنين في هذه الحرائق التي أججها حر شديد استناداً إلى أحدث حصيلة صادرة عن السلطات.

من حرائق الأمس في شمال الجزائر
من حرائق الأمس في شمال الجزائر
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والجزائر هي أكبر الدول الإفريقية وتضم 4.1 ملايين هكتار من الغابات، مع نسبة إعادة تشجير تبلغ 1.76%.

وتنتشر الحرائق سنوياً في شمال البلاد. ففي العام 2020، اجتاحت النيران 44 ألف هكتار من الأحراج.

وتكثر الحرائق في مناطق مختلفة من العالم وهي مرتبطة بظواهر متنوعة توقعها العلماء بسبب الاحترار المناخي.

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