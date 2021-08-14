الجزائر: إخماد 43 حريقاً في 20 ولاية خلال 24 ساعة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر اليوم السبت أنها أخمدت 43 حريقاً في 20 ولاية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الحماية المدنية في بيان إنها تواصل الجهود لإخماد 29 حريقاً آخر في 13 ولاية.

مادة اعلانية

وأضاف البيان: "تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هائلة تتمثل في 7500 عون حماية مدنية، و490 شاحنة إخماد بالإضافة إلى 3 مروحيات من المجموعة الجوية للحماية المدنية و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي وكذا طائرتين كنادير" مخصصتين لإخماد الحرائق.

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية قد أفادت أمس الجمعة بأنها نجحت في "إخماد كل الحرائق المشتعلة بولاية تيزي وزو" الأكثر تضرّراً في شمال البلاد.

ويُواصل عناصر الإطفاء ومتطوّعون مكافحة الحرائق في ولايات أخرى بينها جيجل وبجاية والطارف الواقعة عند حدود تونس.

وقضى ما لا يقل عن 71 شخصاً منذ الاثنين في هذه الحرائق التي أججها حر شديد استناداً إلى أحدث حصيلة صادرة عن السلطات.

والجزائر هي أكبر الدول الإفريقية وتضم 4.1 ملايين هكتار من الغابات، مع نسبة إعادة تشجير تبلغ 1.76%.

وتنتشر الحرائق سنوياً في شمال البلاد. ففي العام 2020، اجتاحت النيران 44 ألف هكتار من الأحراج.

وتكثر الحرائق في مناطق مختلفة من العالم وهي مرتبطة بظواهر متنوعة توقعها العلماء بسبب الاحترار المناخي.