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رداً على المنقوش.. باريس: يجب إجراء انتخابات ليبيا بموعدها

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Libya's Foreign Minister Najla al-Mangoush attends a meeting by Libya's neighbours as part of international efforts to reach a political settlement to the country's conflict, in the Algerian capital Algiers, on August 30, 2021.
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال مؤتمر دول جوار ليبيا في الجزائر
الأزمة الليبية

رداً على المنقوش.. باريس: يجب إجراء انتخابات ليبيا بموعدها

لم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية احتمال تأجيل الانتخابات في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي

باريس – فرانس برس

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دعت فرنسا "جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم" لاحترام موعد الانتخابات العامة التي لم يعد مسؤولون محليون يستبعدون إرجاءها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء إن "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا.. ندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية".

من آخر انتخابات شهدتها ليبيا في 2014 (أرشيفية)
من آخر انتخابات شهدتها ليبيا في 2014 (أرشيفية)

وأشار إلى أن "فرنسا تواصل جهودها في هذا الاتجاه" مع "شركائها و"بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش".

ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش احتمال تأجيل الانتخابات في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي.

وبعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الأمم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر أن تقام في 24 ديسمبر المقبل.

وصرحت وزيرة الخارجية الثلاثاء في ليبيا: "ما زلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات وهذا قد يعرقل أو يؤخر مسيرة الانتخابات".

وقالت المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة في ختام اجتماع دول جوار ليبيا "نسعى جميعاً أن تكون الانتخابات في ديسمبر. نحن كحكومة وحدة وطنية قمنا بكل ما يلزم للدفع بعجلة الانتخابات من حيث التمويل ومد يد العون اللوجستي والمادي لمفوضية الانتخابات".

من مؤتمر دول جوار ليبيا في الجزائر
من مؤتمر دول جوار ليبيا في الجزائر
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وأضافت رداً عن سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات "سوف تؤجل أو لا؟ لا أعلم، لكن نحن نسعى أن تكون الانتخابات في وقتها".

من جهته حض مبعوث الأمم المتحدة القادة الليبيين الاثنين على "عدم إضاعة الوقت" ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار الدستوري الذي سيسمح بإجراء الانتخابات.

في السياق نفسه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقائه السفير الإسباني لدى بلاده الأربعاء ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل "وفقاً لإرادة الشعب".

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