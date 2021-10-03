.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تونس.. توقيف نائب بتهمة التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش

  • الخط
عبد اللطيف العلوي
النائب عبد اللطيف العلوي
تونس

تونس.. توقيف نائب بتهمة التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش

النائب في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي وصف خلال برنامج تلفزيوني على قناة غير مرخصة الرئيس قيس سعيد بـ"الخائن"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ألقت الشرطة التونسية اليوم الأحد، القبض على النائب عبد اللطيف العلوي وعلى مذيع تلفزيوني، بحسب محاميهما.

وقال المحامي سمير بن عمر، إن القضاء العسكري أمر بإلقاء القبض عليهما بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش" بعد بث برنامج على قناة "الزيتونة" التلفزيونية الموالية لحركة النهضة.

وعبد اللطيف العلوي عضو في البرلمان عن ائتلاف الكرامة المحافظ. وقد وصف خلال برنامج تلفزيوني مع المذيع عامر عياد الرئيس قيس سعيد بـ"الخائن".

عامر عياد
عامر عياد

يذكر أن محطة "الزيتونة" تعمل خارج إطار القانون وتبث دون الحصول على ترخيص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

دعوة أممية للتحقيق باستخدام القوة المميتة ضد المهاجرين بليبيا المغرب العربي الأزمة الليبية دعوة أممية للتحقيق باستخدام القوة المميتة ضد المهاجرين بليبيا

وعلّق سعيد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولى السلطة التنفيذية في يوليو. ورحب كثير من التونسيين بتدخله بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي.

ومنذ يوليو الماضي، اعتُقل عدد قليل من البرلمانيين بتهم قديمة بعد رفع الحصانة عنهم.

وفي سياق متصل، يحتشد أنصار سعيد اليوم في تونس العاصمة ومدن أخرى من البلاد لإظهار دعمهم لتدخله، إذ يرون أنه ضروري لإعادة ضبط نظام سياسي لا يستجيب لاحتياجات التونسيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لا يفرق بين غني وفقير.. خبراء التغذية يحذرون من أخطر خلل صحي! لا يفرق بين غني وفقير.. خبراء التغذية يحذرون من أخطر خلل صحي!
العربية.نت تروي قصص يمنيات خرجن من ركام الحرب لمنصات التتويج العالمية العربية.نت تروي قصص يمنيات خرجن من ركام الحرب لمنصات التتويج العالمية
الأكثر قراءة
"عنبر" تقيأه حوت ضخم.. حول صيادا إلى مليونير بطرفة عين
قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها
توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ
"إطلاق نار كثيف".. إيقاف مقيمين نشرا فيديو مضللاً بالسعودية
الإعصار شاهين.. الإمارات تحذر من ارتياد البحر والأودية الإعصار شاهين.. الإمارات تحذر من ارتياد البحر والأودية
ملياردير يخسر جنسيته وأمواله وصحته على طريق الهروب من الضرائب ملياردير يخسر جنسيته وأمواله وصحته على طريق الهروب من الضرائب
قبل أن تذهب
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
اكتشف المزيد