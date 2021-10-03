تونس.. توقيف نائب بتهمة التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش

ألقت الشرطة التونسية اليوم الأحد، القبض على النائب عبد اللطيف العلوي وعلى مذيع تلفزيوني، بحسب محاميهما.

وقال المحامي سمير بن عمر، إن القضاء العسكري أمر بإلقاء القبض عليهما بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش" بعد بث برنامج على قناة "الزيتونة" التلفزيونية الموالية لحركة النهضة.

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وعبد اللطيف العلوي عضو في البرلمان عن ائتلاف الكرامة المحافظ. وقد وصف خلال برنامج تلفزيوني مع المذيع عامر عياد الرئيس قيس سعيد بـ"الخائن".

يذكر أن محطة "الزيتونة" تعمل خارج إطار القانون وتبث دون الحصول على ترخيص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وعلّق سعيد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولى السلطة التنفيذية في يوليو. ورحب كثير من التونسيين بتدخله بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي.

ومنذ يوليو الماضي، اعتُقل عدد قليل من البرلمانيين بتهم قديمة بعد رفع الحصانة عنهم.

وفي سياق متصل، يحتشد أنصار سعيد اليوم في تونس العاصمة ومدن أخرى من البلاد لإظهار دعمهم لتدخله، إذ يرون أنه ضروري لإعادة ضبط نظام سياسي لا يستجيب لاحتياجات التونسيين.