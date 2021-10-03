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مظاهرات حاشدة في تونس تأييداً لقرارات قيس سعيد

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تونس

مظاهرات حاشدة في تونس تأييداً لقرارات قيس سعيد

في العاصمة رفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وأطلقوا هتافات مطالبة برحيل الغنوشي عن تونس

العربية.نت - منية غانمي

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تشهد تونس اليوم الأحد، أكبر مظاهرات مؤيدة للرئيس قيس سعيد منذ فرضه تدابير استثنائية في البلاد في 25 يوليو الماضي قام بموجبها بتعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتوليه السلطة التنفيذية، إلى جانب إلغاء العمل ببعض أبواب الدستور.

من المظاهرات المؤيدة لقيس سعيد في تونس اليوم
من المظاهرات المؤيدة لقيس سعيد في تونس اليوم

ومن المتوقع أن يخرج آلاف المتظاهرين في كافة المدن التونسية لتأييد ودعم الرئيس التونسي، الذين يقولون إن قراراته كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الشلل الاقتصادي والاجتماعي والخصومات السياسية، ولوضع حد للفساد المستشري وتحقيق مطالب التونسيين.

وفي تونس العاصمة، تجمع المتظاهرون منذ الصباح الباكر رافعين شعارات مناصرة لسعيّد وقراراته، وأخرى تدعوه إلى حل البرلمان وإنقاذ البلاد مما وصفوها بـ"العصابة الإخوانية". كما أطلقوا هتافات ضد رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، تطالبه بالرحيل عن تونس.

من المظاهرات المؤيدة لقيس سعيد في تونس اليوم
  • من المظاهرات المؤيدة لقيس سعيد في تونس اليوم
  • من المظاهرات المؤيدة لقيس سعيد في تونس اليوم
2 صور
من المظاهرات المؤيدة لقيس سعيد في تونس اليوم
من المظاهرات المؤيدة لقيس سعيد في تونس اليوم
من المظاهرات المؤيدة لقيس سعيد في تونس اليوم
من المظاهرات المؤيدة لقيس سعيد في تونس اليوم
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وتجري هذه المظاهرات التي من المتوقع أن تشهد مشاركة شخصيات سياسية وحقوقية، في ظل وجود مكثف للشرطة التي انتشرت بأعداد كبيرة وأغلقت كافة المنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس. كما شوهد وزير الداخلية رضا غرسلاوي وهو يتفقد الإجراءات الأمنية، قبل البدء الفعلي للمظاهرات.

وعبرت عدة أحزاب سياسية عن مساندتها لهذه المظاهرة، ودعت أنصارها للنزول إلى الشارع والمشاركة بكثافة للدفاع عن قرارات 25 يوليو وعن الدولة، على غرار أحزاب "حركة الشعب" و"التيار الشعبي" و"حزب التحالف من أجل الجمهورية".

ولا يزال الرئيس قيس سعيد يحظى بدعم واسع من التونسيين، حيث تصدر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 71% بفارق كبير عن بقية الشخصيات السياسية، وذلك حسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة إمرود كونسيلتينغ ونشرت نتائجه أمس السبت.

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