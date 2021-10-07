ترقب في المغرب لحكومة جديدة.. وهذه أبرز الأسماء والحصص

يترقب المغاربة اليوم الخميس، إعلان الحكومة الجديدة التي تنبثق عن البرلمان الذي تم انتخابه مؤخراً.

ومن المنتظر أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم، رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش وفريقه الحكومي.

مادة اعلانية

كما يؤدي وزراء ثالث حكومة مغربية تحت مظلة دستور 2011، اليمين أمام العاهل المغربي.

ويأتي الإعلان عن الحكومة المغربية الجديدة بعد قرابة شهر من استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس، عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، الفائز في الانتخابات التي جرت في 8 سبتمبر 2021، وتكليفه بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة.

كما يأتي إعلان الحكومة المغربية الجديدة يوماً واحداً قبل افتتاح العاهل المغربي الملك محمد السادس، بخطاب عن بُعد بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، للسنة التشريعية البرلمانية الجديدة في المغرب.

ووفق مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، فإن الحكومة المغربية القادمة ستكون مقلصة عددياً نسبياً، حيث ستضم ما بين 17 و25 وزيراً.

وبحسب مصادر "العربية" و"الحدث"، فإن المقترحات التي رفعها أخنوش إلى الديوان الملكي المغربي حول الحكومة القادمة، حصل فيها حزب التجمع الوطني للأحرار على أكبر عدد من الحقائب الوزارية.

وجاء حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصد الثاني في الانتخابات، ثانياً من حيث عدد الحقائب الوزارية. ومن المرتقب أن يحصل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على حقيبة وزارة العدل.

وجاء حزب الاستقلال ثالثاً في عدد الحقائب الوزارية، حيث إنه الثالث في نتائج الانتخابات. ومن المرتقب أن يحصل نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال على وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.

ويحافظ الديوان الملكي المغربي على التعيين الحصري في "وزارات السيادة"، أي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الأمانة العامة للحكومة والوزير المنتدب في الدفاع. ومن المنتظر أن يبقى ناصر بوريطة على رأس وزارة الخارجية المغربية.