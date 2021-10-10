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شقاق يضرب حكومة ليبيا.. نائب الدبيبة يهاجمه "لا انتخابات"

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رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة(أرشيفية- فرانس برس)
رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية - فرانس برس)

شقاق يضرب حكومة ليبيا.. نائب الدبيبة يهاجمه "لا انتخابات"

دبي - العربية.نت

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وجه نائب رئيس الحكومة عن إقلم الشرق في ليبيا، حسين القطراني، سيلا من الانتقادات لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، معتبرا أن مواقفه تعمق الانقسامات بين الليبيين.

كما ألمح إلى تأجيل الانتخابات، قائلا في بيان اليوم الأحد، إنه يعتقد أن كافة المعطيات تشير إلى أن الانتخابات النيابية والرئاسية لن تجرى في موعدها، المقرر في ديسمبر ويناير المقبلين.

الدبيبة: متمسكون بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المغرب العربي الدبيبة: متمسكون بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

الالتزام بخارطة الطريق

إلى ذلك، استكر القطراني ووزراء ووكلاء الوزراء عن إقليم برقة شرق البلاد، خلال اجتماع طارئ أداء رئيس الحكومة، وطالبوه بالالتزام بخارطة الطريق والتوزيع العادل بين الأقاليم.

كذلك، شددوا على ضرورة عودة المؤسسات السيادية التي نقلت من بعض الأقاليم شرقا ومنها برقة، إلى طرابلس.

من العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)
من العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)

كما استنكروا احتفاظ الدبيبة بحقيبة الدفاع، مطالبين بتعيين وزير لها، فضلا عن إعادة فتح المقاصة المقفلة بين مناطق غرب وشرق البلاد من المصرف المركزي.

يشار إلى أنه لطالما شكا مسؤولون في أقاليم شرق البلاد، مما يصفونه إهمال الحكومة، وعدم توزيعها العادل للمخصصات.

إلا أن تصريحات اليوم تأتي في مرحلة حساسة، يعلق فيها المجتمع الدولي آماله على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وفق خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، من أجل إنهاء حال الفوضى التي غرقت فيها البلاد منذ العام 2011، بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

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