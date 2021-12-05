ما هو البند 7 من قانون انتخابات الرئيس في ليبيا؟

تندرج شروط صارمة تحت البند السابع من المادة العاشرة لقانون انتخاب الرئيس في ليبيا.

ولعل أبرز هذه الشروط، اشتراط ألا يكون المترشح محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

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والحالة الأبرز في هذا السياق هي إقصاء سيف الإسلام القذافي بعد أن قدم أوراق ترشحه للمفوضية في سبها.

وبموجب البند السابع أُقصي نجل القذافي وبعض أنصار النظام السابق، ومنهم بشير صالح بشير مدير مكتب القذافي الأب.

واعتمدت مفوضية الانتخابات في إقصائها لسيف الإسلام على إفادة من النائب العام بوجود حكم إعدام رمياً بالرصاص على القذافي صادر عن محكمة استئناف طرابلس.

لكن أنصار نجل القذافي يعتبرون الإجراء منافياً لقانون العفو العام وحكم الإفراج الذي حصل عليه عام 2017.