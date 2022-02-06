البحرية التونسية تنقذ 163 مهاجراً قبالة السواحل الشرقية
المهاجرون، وغالبيتهم من تونس، أبحروا ليل الجمة/السبت من صفاقس باتجاه الأراضي الإيطالية
أنقذت القوات البحرية التابعة للجيش التونسي، 163 مهاجراً، غالبيتهم من التونسيين وبينهم نساء وأطفال، قبالة السواحل الشرقية للبلاد، على ما أعلنته وزارة الدفاع اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان "على إثر عملية مشتركة مع وحدات الحرس البحري قامت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر السبت بإنقاذ 163 مهاجراً غير شرعي (مغربي واحد و162 تونسياً) قبالة سواحل محافظة صفاقس" في وسط-شرق البلاد.
وبين المهاجرين تسع نساء و16 طفلاً، كانوا على متن قارب على بعد 12 كيلومتراً من سواحل المحافظة التي تعد نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين نحو السواحل الأوروبية وتحديداً نحو إيطاليا.
وصرح المهاجرون أن أعمارهم تتراوح بين ثمانية و48 عاماً، وأنهم أبحروا من سواحل صفاقس ليل الجمعة-السبت "بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي"، بحسب الوزارة.
ونُقل المهاجرون إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس حيث تسلمهم خفر السواحل.
وتُعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من شمال إفريقيا، وخصوصاً من تونس وليبيا حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.
ووصل ما يزيد على 55 ألف مهاجر إلى إيطاليا خلال العام 2021، مقارنة بأقل من 30 ألفاً في عام 2020، وفقاً للبيانات الإيطالية الرسمية.
وتفيد أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، اعترض خفر السواحل التونسي نحو 19500 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.
وفُقد أثر 1300 مهاجر أو اعتُبروا غرقى فيما وصل نحو 52 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة نفسها، وفق سجلات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
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