.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البحرية التونسية تنقذ 163 مهاجراً قبالة السواحل الشرقية

  • الخط
Migrants rescued by Tunisia's national guard during an attempted crossing of the Mediterranean by boat arrive at the port of el-Ketef in Ben Guerdane in southern Tunisia near the border with Libya on June 27, 2021. Tunisia's defence ministry said Sunday that its navy had rescued 178 migrants who were trying to cross the Mediterranean from Libya to reach Europe. The migrants, who the ministry said were from Egypt, Tunisia, Syria, Ivory Coast, Bangladesh, Nigeria, Mali and Ethiopia, had set off from the Libyan port of Zuwara overnight Friday to Saturday. / AFP / FATHI NASRI
إنقاذ مهاجرين في تونس في يونيو الماضي (أرشيفية)
البحر المتوسط

البحرية التونسية تنقذ 163 مهاجراً قبالة السواحل الشرقية

المهاجرون، وغالبيتهم من تونس، أبحروا ليل الجمة/السبت من صفاقس باتجاه الأراضي الإيطالية

تونس – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أنقذت القوات البحرية التابعة للجيش التونسي، 163 مهاجراً، غالبيتهم من التونسيين وبينهم نساء وأطفال، قبالة السواحل الشرقية للبلاد، على ما أعلنته وزارة الدفاع اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان "على إثر عملية مشتركة مع وحدات الحرس البحري قامت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر السبت بإنقاذ 163 مهاجراً غير شرعي (مغربي واحد و162 تونسياً) قبالة سواحل محافظة صفاقس" في وسط-شرق البلاد.

مهاجرون أنقذهم خقر السواحل التونسي في يونيو الماضي
مهاجرون أنقذهم خقر السواحل التونسي في يونيو الماضي

وبين المهاجرين تسع نساء و16 طفلاً، كانوا على متن قارب على بعد 12 كيلومتراً من سواحل المحافظة التي تعد نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين نحو السواحل الأوروبية وتحديداً نحو إيطاليا.

وصرح المهاجرون أن أعمارهم تتراوح بين ثمانية و48 عاماً، وأنهم أبحروا من سواحل صفاقس ليل الجمعة-السبت "بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي"، بحسب الوزارة.

ونُقل المهاجرون إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس حيث تسلمهم خفر السواحل.

وتُعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من شمال إفريقيا، وخصوصاً من تونس وليبيا حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

خفر السواحل الإيطالي ينقذ مهاجرين في البحر الشهر الماضي
خفر السواحل الإيطالي ينقذ مهاجرين في البحر الشهر الماضي
تونس.. مسيرة تطالب بكشف حقيقة الاغتيالات ومحاسبة المتورطين المغرب العربي تونس تونس.. مسيرة تطالب بكشف حقيقة الاغتيالات ومحاسبة المتورطين

ووصل ما يزيد على 55 ألف مهاجر إلى إيطاليا خلال العام 2021، مقارنة بأقل من 30 ألفاً في عام 2020، وفقاً للبيانات الإيطالية الرسمية.

وتفيد أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، اعترض خفر السواحل التونسي نحو 19500 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

وفُقد أثر 1300 مهاجر أو اعتُبروا غرقى فيما وصل نحو 52 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة نفسها، وفق سجلات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات المغربية تردم فوهة بئر الطفل ريان.. والتربة مهددة بالانهيار السلطات المغربية تردم فوهة بئر الطفل ريان.. والتربة مهددة بالانهيار
اكتشف المزيد