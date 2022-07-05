غوغل يحتفي مع الجزائريين بستينية استقلال بلادهم

احتفى محرك البحث العالمي "غوغل" اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ 60 لاستقلال الجزائر بنشره صورة العلم الجزائري.

ويحيي الجزائريون عيد الاستقلال في ذكراه الـ 60، بعد تاريخ حافل بالتضحيات ارتقى خلالها أكثر من مليون ونصف المليون شهيد.

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وأضاف عملاق البحث على الإنترنت إلى جانب صورة العلم الجزائري، عبارة: "عيد استقلال الجزائر للعام 2022".

ويتيح غوغل لمستخدميه في الجزائر بهذه المناسبة، مشاركة الصورة ذاتها مع أصدقائهم عبر منصّتي تويتر وفيسبوك، أو من خلال البريد الإلكتروني.

وشهدت الجزائر، اليوم الثلاثاء، تنظيم استعراض عسكري ضخم من طرف الجيش الوطني الشعبي، تحت إشراف الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، وهذا في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

وقد افتُتح هذا الاستعراض العسكري بالاستماع إلى النشيد الوطني، تلته كلمة للرئيس تبون أمام الحضور الرسمي والجماهيري، أكد فيها أن هذا المشهد المهيب لجزائر الفخر بأمجادها والوفاء لشهدائها الأبرار، يضفي "وجها استثنائيا لعيد إحياء الذكرى الـ60 لاستعادة السيادة الوطنية".









وقد بدأ الاستعراض العسكري وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية في حدود الـ10:15 صباحا، بتحليق طائرات عسكرية في الأجواء، مشكّلة ألوان الراية الوطنية.

وبعد ذلك، شرعت طائرات مقاتلة أخرى، متعدّدة المهام، في جولات طيران استعراضية أمام أنظار الحضور. ثم أعقب ذلك عروض موسيقية للجوق العسكري التابع للجيش الوطني الشعبي، قبل دخول فرسان الحرس الجمهوري.

وفاجأ منظمو الاستعراض المتابعين بدخول تشكيلة بلباس مجاهدي ثورة التحرير، تلتها تشكيلة من ممثلي مدارس أشبال الأمة، في إشارة إلى انتقال قيم جيش التحرير الوطني عبر الأجيال.

وبعد تشكيلة المجاهدين، وأشبال الأمة، استعرضت تشكيلات من مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، إلى جانب جوق الحرس الجمهوري.

وتضمن الاستعراض العسكري الضخم أيضا عرضا لأرتال من دبابات ومدرّعات القوات البرية، على غرار مدرّعة القتال T 62. ورافق ذلك تحليق مروحيات الإسناد.

كما كشف العرض عن عدّة آليات وعربات عسكرية محلية الصنع، من قبيل عربة فوكس 2 سداسية الدفع، وأنظمة صواريخ غراد.

العرض تضمّن أيضا جانبا بحريا، حيث ظهرت في المياه المقابلة لمنصة الاستعراض، عدّة سفن وغوّاصات حربية. كما أبهر الحضور بإبحار السفينة الشراعية المدرسة "زورق الملاح".