أميركا تشيد باجتماعات لجنة 5+5 وجهودها لتوحيد الجيش في ليبيا

بحث السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، مع رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد، عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

ونقلت السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على "تويتر" عن نورلاند، إشادته بجهود الحداد المشتركة مع رئيس أركان القيادة العامة للجيش عبد الرزاق الناظوري، خاصة في ما يخص توحيد الجيش الليبي.

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وقال السفير الأميركي: "من الحكمة أن يحذو المسؤولون عن الاشتباكات بين الميليشيا في الأيام الأخيرة حذو الحداد وغيره، وأن يرددوا بصوت عال "لا" لتجدد النزاع المسلح"، معتبراً أن التصدي للميليشيا ومنع تجدد النزاع المسلح أمر حيوي.

وكانت العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة أسفرت عن سقوط 16 قتيلاً و52 مصاباً.

وفي سياق آخر، قال نورلاند إن الانتخابات "الحرة والنزيهة" هي السبيل الوحيد لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية في ليبيا.

ونقلت سفارة الولايات المتحدة عن نورلاند دعوته، عقب لقاء مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، لجميع قادة البلاد إلى تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال السفير الأميركي: "الليبيون يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة".

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد أكد أن حل الأزمة السياسية في البلاد يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة في بيان، إن الدبيبة أشار خلال لقاء مع مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكي، والسفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هورندال، إلى أن الحل يتضمن الضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية كي تتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات.

وأضاف البيان أن هيكي أشار إلى وجود "قلق دولي" بشأن تصاعد العنف في ليبيا بعد الاستقرار الذي وصفه بأنه "جيد" خلال الفترة الماضية.