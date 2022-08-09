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ليبيا.. لجنة 5+5 تجتمع بحضور البعثة الأممية

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اللجنة العسكرية الليبية 5 + 5
اللجنة العسكرية الليبية 5 + 5 (أرشيفية)

ليبيا.. لجنة 5+5 تجتمع بحضور البعثة الأممية

دبي - العربية.نت

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يرتقب اليوم الثلاثاء انعقاد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة المراقبين المحليين.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الاجتماع سيعقد دون حضور الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان التابع للقيادة العامة "للجيش الوطني"، والفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة المؤقتة.

أميركا تشيد باجتماعات لجنة 5+5 وجهودها لتوحيد الجيش في ليبيا المغرب العربي الأزمة الليبية أميركا تشيد باجتماعات لجنة 5+5 وجهودها لتوحيد الجيش في ليبيا

توحيد المؤسسة العسكرية

يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي، قرر حلّ كافة الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية لعدة أغراض، وذلك في سياق المساعي التي يقودها لتوحيد المؤسسة العسكرية.

جاء قرار حل الغرف العسكرية، بعد يومين من لقاء المجلس الرئاسي مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، تم خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه عددا من الوحدات والإدارات العسكرية وسبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

حل الغرف العسكرية

ومن المتوقع أن ترفض الغرف العسكرية أو تتمرّد على قرار حلّها من المجلس الرئاسي، وسط مخاوف من أن تزيد هذه الخطوة من حالة التوتر وعدم الاستقرار في ليبيا، في ظل احتدام العداء بين الميليشيات المسلحة الموالية لرئيسي الحكومتين المتنازعتين على الشرعية عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.

من طرابلس الليبية (أ ب)
من طرابلس الليبية (أ ب)

وثمّة قلق أممي ودولي كبير من أن إمكانية أن يؤدي هذا العداء والتنافس إلى انزلاق البلاد نحو القتال من جديد، خاصة في ظل الوضع الأمني المتوتر الذي تعيشه البلاد والانقسام السياسي والمناطقي، على وقع استعراض كبير للقوة وأعمال عنف متكررة من الميليشيات المسلّحة.

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