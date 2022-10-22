اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عبد الحميد الدبيبة 1
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة
الأزمة الليبية

الدبيبة يرفض اتفاق صالح والمشري.. والأخير يرد عليه

رئيسي البرلمان والمجلس الأعلى اتفقا على توحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل

العربية.نت - منية غانمي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة رفضه للاتفاق الأخير بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والذي يقضي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل.

وقال الدبيبة، في تدوينة نشرها مساء الجمعة على صفحته بموقع "تويتر"، إنه "على رئيسي البرلمان ومجلس الدولة الإسراع باعتماد قاعدة دستورية تنهي الإشكال بشأن الانتخابات"، مضيفاً أن "الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية لم يعد مقبولاً".

خالد المشري وعقيلة صالح
خالد المشري وعقيلة صالح
ليبيا.. توافق بين مجلسي النواب والدولة على 2 من 7 مناصب سيادية المغرب العربي الأزمة الليبية ليبيا.. توافق بين مجلسي النواب والدولة على 2 من 7 مناصب سيادية

وردّاً على موقف الدبيبة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تدوينة على صفحته بموقع "تويتر" إنه "على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الكف عن بيع الأوهام للشعب وعليه بتوفير العلاج لمرضى الأورام". وأشار إلى أن الدبيبة "لا علاقة له بما هو ليس من اختصاصه ولا من صلاحياته"، ودعاه إلى القيام بعمله فقط.

ويلقي هذا التباين في المواقف الضوء على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذا الاتفاق أو الالتزام بين المشري وصالح، سواء تعلّق الأمر بتغيير السلطة التنفيذية أو توزيع المناصب السيادية، في ظلّ رفض الأطراف السياسية والعسكرية في العاصمة طرابلس لهذا الاتفاق.

وملف المناصب السيادية يعدّ من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مأساة سكان مخيمات إدلب تتجدد مع الشتاء مأساة سكان مخيمات إدلب تتجدد مع الشتاء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط