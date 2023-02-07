ليبيا.. المبعوث الأممي يبحث مع حفتر توحيد الجيش

اتفق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية، والتوزيع العادل لثروات البلاد على الليبيين.

جاء ذلك في لقاء عقده الطرفان، الاثنين بمدينة بنغازي، بحثا خلاله سبل إجراء الانتخابات والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وخصوصاً تنفيذ خطة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

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ودعا المبعوث الأممي إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف وبدون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرّة ونزيهة في عام 2023.

وطلب دعم حفتر للجنة العسكرية المشتركة 5+5 لمواصلة عملها، والالتزام بتنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، تمهيداً لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتوجّه المبعوث الأممي إلى بنغازي بعد لقاءات عقدها في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية عماد الطرابلسي وكذلك مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعدد من نواب البرلمان، حثّ خلالها هذه الأطراف على ضرورة تجاوز المأزق السياسي وتحقيق التوافق للوصول إلى العملية الانتخابية.

ومنذ توليه منصبه، يقود باتيلي جهوداً مكثفة لدفع القادة في ليبيا على توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية في البلاد، من خلال حثّ مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى العمل بشكل بناء على وضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وتلقي الخلافات بين الفرقاء في ليبيا بظلالها على الحياة السياسية، بعد تعثر المفاوضات الدستورية بسبب الاختلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.