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Migrants rescued by Tunisia’s national guard during an attempted crossing of the Mediterranean by boat arrive at the port of el-Ketef in Ben Guerdane in southern Tunisia near the border with Libya on June 27, 2021. (AFP)
خفر السواحل التونسي ينقذ مهاجرين في البحر (أرشيفية)
تونس

تونس.. انتشال جثث 14 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس

تم إنقاذ 54 مهاجراً من إفريقيا جنوب الصحراء ممن كانوا على متن نفس القارب الذي سعى للوصول إلى شواطئ إيطاليا

العربية.نت - منية غانمي
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قال جهاز الحرس التونسي، اليوم الخميس، إن وحداته البحرية انتشلت الليلة الماضية جثث 14 مهاجراً من إفريقيا جنوب الصحراء، غرقوا قبالة سواحل محافظة صفاقس جنوب شرقي البلاد، خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.

وتمكن جهاز الحرس التونسي من إنقاذ 54 مهاجراً آخرين ممن كانوا على متن نفس القارب. كما تمكّن من إحباط 14 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 435 مهاجراً غير شرعياً في الليلة الماضية.

وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين التونسيين والأفارقة عبر قوارب مكتظة نحو السواحل الإيطالية.

خفر السواحل التونسي ينقذ مهاجرين في البحر (أرشيفية)
خفر السواحل التونسي ينقذ مهاجرين في البحر (أرشيفية)
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وخلال الأيام الماضية، تضاعف عدد الرحلات غير النظامية حيث أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس عن وصول أكثر من 1175 مهاجراً إلى جزيرة لامبادوزا بجنوب إيطاليا وذلك في ظرف الـ24 ساعة الأخيرة، مضيفةً أن هؤلاء كانوا قد انطلقوا من سواحل صفاقس.

كما كشفت السلطات الإيطالية عن غرق مركب على مقربة من سواحل جزيرة لامبادوزا، وقد تم إنقاذ 20 مهاجراً من على متنه وانتشال جثة لامرأة مهاجرة.

ولا تتوقف عمليات الهجرة غير الشرعية من سواحل تونس إلى أوروبا، خصوصاً إثر تزايد عدد المهاجرين من جنسيات إفريقية ممن يصلون إلى تونس ويحاولون عبور المتوسط بحثا عن حياة أفضل.

وقبل 3 أسابيع، جرى انتشال 3 جثث لمهاجرين غير شرعيين وإنقاذ طفل قبالة سواحل محافظة بنزرت بأقصى شمال تونس. كما تحبط السلطات التونسية بشكل دوري محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وتقوم بضبط الأشخاص المتورطين.

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