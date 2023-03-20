تظاهرة بالعاصمة التونسية دعماً لقيس سعيد

تجمع المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة اليوم الاثنين، تعبيراً عن دعمهم له بعد حملة لإيقاف معارضين بشبهة الخيانة والفساد ورفضاً لما وصفوه بالتدخل الأجنبي.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة هتافات "الشعب يريد تطهير البلاد".

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وبدأت الشرطة في الأسابيع الأخيرة حملة إيقافات شملت قيادات من المعارضة وقبضت على سياسيين وقضاة ونقابي ورجل أعمال بارز ورئيس محطة إذاعية.









من المظاهرة الداعمة لقيس سعيد في تونس اليوم من المظاهرة الداعمة لقيس سعيد في تونس اليوم من المظاهرة الداعمة لقيس سعيد في تونس اليوم من المظاهرة الداعمة لقيس سعيد في تونس اليوم من المظاهرة الداعمة لقيس سعيد في تونس اليوم

ويؤكد سعيد أن قراراته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى والفساد وندد بخصومه ووصفهم بأنهم خونة ومجرمون وإرهابيون.

ووصف الرئيس تصريحات عبرت من خلالها الولايات المتحدة وأوروبا عن قلقهما إزاء تصرفاته بأنها اعتداء على السيادة التونسية.

ومن بين الأدلة المقدمة ضد المسجونين في الأسابيع القليلة الماضية على ذمة المحاكمة بتهمة التآمر على أمن الدولة أنهم التقوا بدبلوماسيين فرنسيين أو أميركيين.

وقالت لبنى السويسي إحدى المشاركات في المظاهرة "ندعم سعيد في حملته ضد الخونة والفاسدين ومن خربوا البلاد خلال العقد الماضي وضد التدخل الخارجي". وأضافت: "نريد أن يواصل سعيد حربه بلا هوادة".