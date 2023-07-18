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New Beechcraft T-6 Texan II aircrafts line up at the strip during a welcoming ceremony at the Santa Lucia military airfield, on the outskirts of Mexico City August 22, 2012. The Mexican Air Force bought four of the single-engine turboprop aircraft, which will be used for tactical training of air cadets and reconnaissance missions and aerial escort, according to the authorities. REUTERS/Bernardo Montoya (MEXICO - Tags: MILITARY TRANSPORT)
طائرات تدريب من طراز "تي- 6 سي" (أرشيفية)
تونس

تونس تحصل على أربع طائرات تدريب عسكرية من أميركا

الولايات المتحدة أكدت التزامها بدعم جهود وزارة الدفاع التونسية لتعزيز قدرات سلاح الطيران لمجابهة التحديات الأمنية وتلبية الاحتياجات الإنسانية على حد سواء

العربية.نت
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ذكرت وزارة الدفاع التونسية الثلاثاء أنها حصلت على أربع طائرات تدريب "تي- 6 سي" من الولايات المتحدة في إطار خطة لتحديث أسطولها من طائرات التدريب لسلاح الجو.

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وفي الشهر الماضي، لقي أربعة جنود تونسيين حتفهم بعدما سقطت طائرة عسكرية في البحر، وهي حادثة عزا الرئيس التونسي قيس سعيد السبب فيها إلى تقادم الأسطول العسكري.

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وقال جوي هود السفير الأميركي في تونس إن بلاده ملتزمة بدعم جهود وزارة الدفاع التونسية لتعزيز قدرات سلاح الطيران لمجابهة التحديات الأمنية وتلبية الاحتياجات الإنسانية على حد سواء.

من جهته، قال عماد مميش وزير الدفاع التونسي إن هذه الطائرات ستدعم سلاح الطيران على صعيد إعداد الطيارين المقاتلين وتدريبهم وإكسابهم قدرات تدريبية متطورة.

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