تونس تحصل على أربع طائرات تدريب عسكرية من أميركا

ذكرت وزارة الدفاع التونسية الثلاثاء أنها حصلت على أربع طائرات تدريب "تي- 6 سي" من الولايات المتحدة في إطار خطة لتحديث أسطولها من طائرات التدريب لسلاح الجو.

وفي الشهر الماضي، لقي أربعة جنود تونسيين حتفهم بعدما سقطت طائرة عسكرية في البحر، وهي حادثة عزا الرئيس التونسي قيس سعيد السبب فيها إلى تقادم الأسطول العسكري.

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وقال جوي هود السفير الأميركي في تونس إن بلاده ملتزمة بدعم جهود وزارة الدفاع التونسية لتعزيز قدرات سلاح الطيران لمجابهة التحديات الأمنية وتلبية الاحتياجات الإنسانية على حد سواء.

من جهته، قال عماد مميش وزير الدفاع التونسي إن هذه الطائرات ستدعم سلاح الطيران على صعيد إعداد الطيارين المقاتلين وتدريبهم وإكسابهم قدرات تدريبية متطورة.