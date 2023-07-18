تونس
تونس تحصل على أربع طائرات تدريب عسكرية من أميركا
الولايات المتحدة أكدت التزامها بدعم جهود وزارة الدفاع التونسية لتعزيز قدرات سلاح الطيران لمجابهة التحديات الأمنية وتلبية الاحتياجات الإنسانية على حد سواء
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت وزارة الدفاع التونسية الثلاثاء أنها حصلت على أربع طائرات تدريب "تي- 6 سي" من الولايات المتحدة في إطار خطة لتحديث أسطولها من طائرات التدريب لسلاح الجو.
وفي الشهر الماضي، لقي أربعة جنود تونسيين حتفهم بعدما سقطت طائرة عسكرية في البحر، وهي حادثة عزا الرئيس التونسي قيس سعيد السبب فيها إلى تقادم الأسطول العسكري.
مادة اعلانية
وقال جوي هود السفير الأميركي في تونس إن بلاده ملتزمة بدعم جهود وزارة الدفاع التونسية لتعزيز قدرات سلاح الطيران لمجابهة التحديات الأمنية وتلبية الاحتياجات الإنسانية على حد سواء.
من جهته، قال عماد مميش وزير الدفاع التونسي إن هذه الطائرات ستدعم سلاح الطيران على صعيد إعداد الطيارين المقاتلين وتدريبهم وإكسابهم قدرات تدريبية متطورة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً في بحر اليابانيأتي هذا الإطلاق في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ العرب والعالم
-
جنوب أفريقيا تطلب من الجنائية الدولية إعفاءها من اعتقال بوتينتشهد جنوب افريقيا نقاشاً وطنياً حول استقبالها للرئيس الروسي، الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، للمشاركة في قمة بريكس العرب والعالم
-
السعودية وفرنسا وأميركا تحث برلمان لبنان على انتخاب رئيسوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحث مع المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان آخر تطورات الملف اللبناني السعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية