بعد الاتفاق الثنائي.. إخلاء الشريط الحدودي بين تونس وليبيا من المهاجرين
أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الخميس، أنه لا وجود لأي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية مع تونس
أعلنت تونس وليبيا أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية: "تم الاتفاق إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي الأربعاء على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود".
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، أنه لا وجود لأي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية مع تونس بعد اتفاق البلدين على إخلاء المنطقة الحدودية.
وقالت الوزارة في بيان إن دوريات الأجهزة المكلفة بتأمين الشريط الحدودي من كلا البلدين تقوم بمهامها بمتابعة وتنسيق مشترك بعد الاتفاق الثنائي.
وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، أن وزير داخليتها عماد الطرابلسي توصل مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين البلدين.
وشددت وزارة الخارجية التونسية، الأسبوع الماضي، على أن تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني.
-
كيف يؤثر تغير المناخ على درجات الحرارة في الخليج؟يبدي خبراء الأرصاد الجوية قلقاً خاصاً بشأن قراءات "ميزان الحرارة المبلل"، وهو مقياس أشمل لا يعتمد فقط على درجة حرارة الهواء لكن أيضا على الرطوبة التي يحملها علم
-
اليمن.. مقتل قائد عسكري كبير في محافظة أبين بهجوم لتنظيم القاعدةمن بين ضحايا التفجير قيادات عسكرية وأمنية رفيعة في القوات الجنوبية التي تقود منذ عام حملة عسكرية لطرد عناصر التنظيمات الإرهابية من محافظة أبين اليمن
-
تطور جديد بعد لقاء أردوغان.. خط ساخن لحل مشكلات الإخوان في تركياكشف الدكتور علي القرة داغي، أمين عام اتحاد علماء المسلمين أن الرئيس التركي خصص خطاً مباشراً من أجل التواصل مع رئاسة الجمهورية في حال وقوع أي تجاوزات تطال المهاجرين العرب والعالم