مدينة مراكش القديمة في المغرب تُقَيّم أضرار الزلزال

ضرب زلزال المغرب المميت منطقة بالقرب من مراكش، المدينة المحبوبة لدى المغاربة والسائحين الأجانب، بسبب مساجدها وقصورها ومعاهدها الدينية التي تعود للقرون الوسطى والمزينة ببلاط الفسيفساء الزاهي، وسط متاهة من الأزقة الوردية.

وحتى صباح اليوم السبت لم يكن حجم الأضرار التي لحقت بمراكش قد اتضح بعد، لكن معظم المواقع التاريخية الرئيسية في المدينة القديمة بدت سليمة إلى حد كبير. ومراكش مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

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غير أن لقطات منشورة على الإنترنت أظهرت شقوقاً وأنقاضاً في جزء صغير من جدران تعود للقرون الوسطى، فضلاً عن سقوط مئذنة.

وكان الزلزال قوياً بما يكفي لدفع معظم السكان إلى مغادرة منازلهم عندما وقع بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي بقليل، ونام كثيرون في العراء خوفاً من وقوع هزات ارتدادية في المدينة، التي بُنيت العديد من منازلها القديمة بالحجارة والطوب اللبن.



سكان مراكش باتوا ليلتهم في الشوارع أمس التبرع بالدم في أحد مستشفيات مراكش بعد الزلزال

وقال كريم البريدي، بينما كان يقف أمام مستشفى في المدينة، إن عمه يتلقى العلاج من كسور في الضلوع، بعد أن قفز من طابق علوي خوفاً من انهيار المبنى. وقال البريدي إن عمه "كان خائفاً وقفز".

وبدا التراث ذو القيمة العالية سليماً عند ساحة جامع الفنا، وهي أهم معالم مراكش ويطل عليها أيضاً جامع الكتبية الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى، والتي يوجد بها فنانو الشوارع وأكشاك السوق وسحرة الثعابين.

وبدت مئذنة الكتبية الشاهقة، التي تتم صيانتها بعناية، نظراً لقيمتها الكبيرة، سليمة لكن مئذنة مسجد أقل شهرة في جزء آخر من الساحة الواسعة انهارت وحطمت أنقاضها بعض السيارات.

وقال ميلود سكروت، أحد سكان مراكش، بينما يقف أمام كومة من الأنقاض في مكان آخر بالمدينة القديمة، إن الأضرار تسببت في سد الأزقة مما يجعل من الصعب مساعدة السكان المحاصرين.

وأضاف: "كل شيء بإرادة الله لكننا تعرضنا لضرر كبير.. لا سبيل لدخول المنازل، ووالداي مريضان في المنزل".











































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كما انهارت بعض المنازل في المدينة القديمة المزدحمة غير أن سكاناً أكدوا أن معظمها يبدو غير مأهول. وقال أحد السكان إنهم يستخدمون أيديهم في رفع الأنقاض.

وكان ونستون تشرشل، الذي قاد بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، يستمتع برسم مناظر لمراكش، ويُقال إنه وصفها بأنها أفضل مكان على وجه الأرض يمكن فيه قضاء فترة ما بعد الظهيرة.

ومن المقرر أن يعقد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية في المدينة اعتباراً من التاسع من أكتوبر، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطة ستتأثر بالزلزال.

السائحون في المدينة

وعلى الرغم من انتهاء ذروة موسم السياحة، فإن العديد من الأجانب لا يزالون في المدينة التي تبهرهم بعظمة الفنون المعمارية وتجتذب الزوار منذ مئات السنين.

وفي أحد المستشفيات كان معظم المصابين بجروح خطيرة من منطقة جبلية يمكن رؤيتها من خلف أسوار المدينة. وانضم بعض السائحين إلى أهل المنطقة للتبرع بالدم.

وقال محمود أبغاش، وهو رئيس مركز للتبرع بالدم اصطف أمامه نحو 200 شخص: "نحن بحاجة إلى كل قطرة دم".

وأضاف: "يسعدنا أن نرى السائحين الأجانب ينضمون للتبرع بالدم بعد هذا الحدث الأليم".