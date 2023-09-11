الأوروبي: زودنا المغرب بصور الأقمار للمناطق المنكوبة

وسط تواصل أعمال رفع الأنقاض في المغرب جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، فجر السبت الماضي، مخلفاً نحو 2500 قتبل، أكدت المفوضية الأوروبية أنها مستعدة لتقديم المساعدة.

وقال مفوض الشؤون المالية باولو جينتيلوني، اليوم الاثنين "زودنا المغرب بصور الأقمار الصناعية للمناطق المنكوبة".

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كما أكد أن السلطات المغربية لم تطلب حتى الساعة تحريك آلية الحماية المدنية الأوروبية، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث في بروكسيل.

إلا أنه شدد على أن المفوضية عرضت المساعدة، لكنها لم تتلق بعد أي رد.

إلى ذلك، أوضح أن المفوضية تتشاور مع دول الاتحاد حول الإمكانات المتوفرة لمساعدة المغرب في حال طلب العون.

ارتفاع عدد القتلى

أتت تلك التصريحات فيما ارتفعت حصيلة الزلزال إلى 2497 قتيلا على الأقل، و2476 جريحاً، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية بوقت سابق اليوم.

كما جاءت بينما تسابق فرق الإغاثة الوقت لانتشال العالقين تحت الأنقاض أملاً في إنقاذهم أحياء رغم مرور أكثر من 48 ساعة على الكارثة.

فيما عمدت العديد من الدول إلى تقديم المساعدات أو عرض المشاركة في عمليات الإنقاذ.

وقد صرف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومقرّه جنيف، مليون فرنك سويسري (1,1 مليون دولار) من صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ للكوارث التابع له لدعم عمل الهلال الأحمر المغربي الميداني.

يذكر أنه إضافة إلى الحصيلة البشرية والدمار، أثار الزلزال خشية على مصير مواقع تاريخية خصوصا في مراكش، حيث تعرضت المدينة القديمة ومواقعها المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى أضرار كبيرة.

ففي المدينة القديمة، بدت الأضرار مروعة في بعض الأماكن، حيث دُمّرت مساكن بأكملها، وارتفعت بعض أكوام الركام في الأزقة.

كما تهدّم جزء من الأسوار العائدة للقرن الثاني عشر المحيطة بالمدينة التي بنتها سلالة المرابطين نحو عام 1070.

ويعتبر هذا الزلزال الأكبر من حيث عدد الضحايا في البلاد منذ 1960 حين قتل ما لا يقل عن 12 ألفا جراء زلزال في أغادير.