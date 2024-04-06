قيس سعيد: الترشح للرئاسة ليس طموحاً وسيطرح في وقته

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت إن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لا تشغله في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن بلاده تواجه تحديات كبيرة وصفها بأنها "مسألة حياة أو موت".

وأضاف سعيد ردا على سؤال صحفي بهذا الشأن "الترشح للانتخابات الرئاسية ليس شهوة ولا طموحا وسيتم طرحه في وقته".

وتابع سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية، أن ما تحقق في تونس لا سبيل للتراجع عنه، مشددا على أن مرشح الرئاسة في البلاد لا بد وأن يكون من تزكية التونسيين وحدهم وليس من أي جهة أخرى.

وتساءل "هل سمعتم مرة واحدة برئيس في دولة غربية مرشح لتونس؟ المرشح يجب أن يكون مُزكَّى من قبل التونسيين ومنتخب من قبل التونسيين وحدهم وليس من أي جهة أخرى".

وقال الرئيس التونسي إن هناك من يسعى إلى "ضرب الوطن"، مشددا على أن التونسيين "أظهروا وعيا غير مسبوق لهذه المؤامرة التي تحاك ضدهم" وإنهم سيتصدون بنفس العزيمة والروح الوطنية " لا مجال أن نبيع سيادتنا".

وأضاف "سنطّهر البلاد من كل من عاثوا فيها فسادا وتصوروا أنهم سيعودون إلى فسادهم".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت أوائل الشهر الماضي أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل.

وستكون هذه الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس، ومن المنتظر أن يُنتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها خمس سنوات بحسب الدستور.