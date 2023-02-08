ليبيا.. الاتفاق على آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الأربعاء، اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على اعتماد "آلية متكاملة" للتنسيق بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

ونقل بيان للبعثة عن رئيسها عبد الله باتيلي قوله إن الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة العسكرية التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة، يمثل "تقدماً إيجابياً لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا ودول الجوار والمنطقة عموماً".





ووصف باتيلي الاتفاق بأنه "خطوة مهمة لخلق مناخ موات للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023".

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وكان المبعوث الأممي أكد في 3 فبراير ضرورة زيادة دول جوار ليبيا من دعمها لبعثة الأمم المتحدة، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

"رسم خرائط"

يذكر أن المبعوث الأممي أكد في أكتوبر 2022 أن اللجنة المذكورة وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة "برسم خرائط" تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.