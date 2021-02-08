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ولي العهد السعودي يعلن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة

الصورة الرسمية - ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 3
الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يعلن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة

مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات "ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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صرح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، بأن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.

وأكد ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلن ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، "ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام".

وأشار ولي العهد إلى أن "عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم".

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وأضاف: "لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية".

وأبان أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام.

وزير العدل السعودي: المملكة تعمل على ترسيخ العدالة

وفي تعليق على إعلان ولي العهد السعودي، قال وزير العدل السعودي، د. وليد الصمعاني، لقناة "العربية"، إن "مشروع الأنظمة الجديدة سيرسخ إرادة المرأة في عقود الزواج".

وأفاد أن "مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد سيعنى بحقوق الطفل ومصالحه".

وأضاف الوزير أن "مشروع نظام العقوبات الجديد سينص على منع التجريم إلا بنص نظامي، ويحصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها".

وأوضح أن "مشروع الأنظمة الجديدة يقضي بحصر دور المحاكم في تطبيق النص النظامي".

وأشار إلى أن "أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات والإثبات ستصدر تباعا".

وغرد الوزير على "تويتر" قائلا، إن تصريح ولي العهد "يعكس النهج القويم الذي تسير عليه المملكة في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق".

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