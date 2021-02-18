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البنتاغون: مستمرون بالعمل مع السعودية لمواجهة التهديدات

John Kirby المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي
اليمن والحوثي

البنتاغون: مستمرون بالعمل مع السعودية لمواجهة التهديدات

وزارة الدفاع الأميركية تدين هجمات الحوثيين ضد السعودية مؤكدةً أنها تشكّل خرقاً للقانون الدولي وتقوض جهود السلام في المنطقة

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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دانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، الهجمات الحوثية ضد السعودية، مؤكدةً التزام واشنطن بدعم للرياض للدفاع نفسها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الهجمات الحوثية التي تستهدف السعودية "هي خرق للقانون الدولي وتقوض جهود السلام في المنطقة".

وأضاف: "سنستمر في العمل مع السعودية للدفاع عن نفسها من التهديدات الخارجية".

صور تظهر حطام طائرة مسيرة حوثية استهدفت مطار أبها بالسعودية الأسبوع الماضي
صور تظهر حطام طائرة مسيرة حوثية استهدفت مطار أبها بالسعودية الأسبوع الماضي

في سياق آخر، قال كيربي إن عمليات القوات الأميركية في العراق وسوريا "تركز على التهديد الذي يمثله داعش"، مضيفاً: "نعمل مع قوات سوريا الديمقراطية لهزيمة داعش".

ورداً على سؤال حول الرد الأميركي على هجوم أربيل، قال كيربي: "قواتنا لديها دائما الحق في الدفاع عن نفسها".

وتأتي تصريحات البنتاغون حول الهجمات الحوثية، بينما اعترضت الدفاعات السعودية الأربعاء طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المملكة.

وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن اعتراض الطائرة المفخخة جرى في الأجواء اليمنية قبل دخولها السعودية.

طائرة مسيرة حوثية تم إسقاطها مؤخراً في اليمن (أرشيفية)
طائرة مسيرة حوثية تم إسقاطها مؤخراً في اليمن (أرشيفية)
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وأضاف التحالف أن محاولات الميليشيات للاعتداء على المدنيين تمثل "جريمة حرب"، وأنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، ليل الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط، جنوب السعودية. وأكد التحالف "استمرار محاولات الميليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها "شركة إيران لصناعة الطائرات".

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