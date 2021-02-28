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هجمات الحوثيين تثير إدانات واسعة النطاق.. ودعوة لتدخل مجلس الأمن

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف

هجمات الحوثيين تثير إدانات واسعة النطاق.. ودعوة لتدخل مجلس الأمن

الكويت تدعو مجلس الأمن للقيام بواجباته ولجم الميليشيات الحوثية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أحبطت الدفاعات السعودية، السبت، 7 تهديدات جوية من الميليشيات الحوثية خلال ساعتين، وهو ما أثار ردود فعل واسعة منددة باعتداءات الحوثيين، ومطالبة المجتمع الدولي بلجم الميليشيات.

ودان أمين مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، استهداف الحوثيين مدينة الرياض بهجوم باليستي، وعدد من الطائرات المسيرة باتجاه خميس مشيط وجازان.

وقال الحجرف إن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحث "المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة".

الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين
الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين

التعاون الإسلامي تندد بالهجمات

وأيضا دانت منظمة التعاون الإسلامي محاولة الهجوم الحوثي الإرهابي على الرياض، مشيدة بالقدرات العالية للتحالف في صد هجمات الحوثيين.

وندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة الهجوم الباليستي من قبل ميليشيات الحوثي باتجاه العاصمة الرياض وبإطلاقها عددا من الطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين بالمملكة.

وأشاد الأمين العام في بيان بالقدرات العالية لقوات التحالف لصد الهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف المدنيين في المملكة بشكل متعمد وممنهج.

العثيمين أكد أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة لاستهداف الأبرياء والأعيان المدنية في المملكة.

الكويت تدعو مجلس الأمن للتدخل

بدورها نددت وزارة الخارجية الكويتية بأشد العبارات في بيان باستمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب جرائمهم الإرهابية عبر استهداف المدنيين والمناطق المدنية في العاصمة الرياض وباقي المدن في السعودية، عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة.

وجددت الكويت دعوتها لمجلس الأمن للقيام بواجباته للجم هذا التصعيد الحوثي الخطير ووضع حد له.

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المنامة تتضامن مع الرياض

كما أعلنت وزارة خارجية البحرين إدانتها لإطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض ومسيرات مفخخة باتجاه المدن السعودية.

مؤكدة تضامن المنامة مع الرياض في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف المنشآت المدنية والمدنيين الآمنين وللقانون الدولي الإنساني.

وأثنت الوزارة في بيان على كفاءة ويقظة واحترافية قوات دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والمسيرات المفخخة.

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