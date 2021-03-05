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التحالف: نستهدف مصادر التهديد الحوثي بحزم وفي إطار القانون

المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي

التحالف: نستهدف مصادر التهديد الحوثي بحزم وفي إطار القانون

تركي المالكي: قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية

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دبي - العربية.نت

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت 6 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الجمعة، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط.

وأوضح المالكي أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والتي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما بيّن أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ الباليستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر، مؤكداً أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من "واس"
من "واس"

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أنه في يوم الجمعة 21 / 7 / 1442هـ، الموافق 5 مارس 2021م، تلقى الدفاع المدني عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

من "واس"
من "واس"

إلى ذلك أضاف أنه نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة، وكذلك تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، لافتاً إلى أنه لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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