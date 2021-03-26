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اللقاح إلزامي للعاملين بـ"الحج والعمرة" ومتاجر مكة والمدينة

A medical worker prepares a dose of the AstraZeneca COVID-19 vaccine at the first drive-through vaccination center in the Saudi capital Riyadh, on March 4, 2021.
ممرضة تجهز جرعة من لقاح كورونا في مركز تطعيم في الرياض
لقاح كورونا

اللقاح إلزامي للعاملين بـ"الحج والعمرة" ومتاجر مكة والمدينة

في حال عدم تحصين أي عامل في هذه الأنشطة يجب عليه إجراء فحص PCR كل 7 أيام على نفقة المنشأة التي يعمل بها للتأكد من عدم حمله لفيروس كورونا

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العربية.نت - حامد القرشي

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ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، اليوم الجمعة، أنه يُشترط التحصين (بلقاح كورونا) على العاملين في أنشطة الحج والعمرة والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بدءً من غرة شهر رمضان للعام الجاري، وذلك حمايةً للصحة العامة.

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم تحصين أي عامل في هذه الأنشطة، يجب عليه إجراء فحص PCR كل 7 أيام، على نفقة المنشأة التي يعمل بها، للتأكد من عدم حمله لفيروس كورونا.

من مركز تطعيم في الرياض
من مركز تطعيم في الرياض
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يذكر أن الجهات المعنية في السعودية كانت قد أعلنت مسبقاً عن إلزامية تحصين العاملين في عدة مجالات ضد فيروس كورونا أو إجراء فحص PCR بشكل أسبوعي، وذلك بدء من 1 شوال. وتشمل المجالات التي يلزم فيها بتحصين العمال: المطاعم ومحلات بيع الأغذية، وصالونات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، والصالات والمراكز الرياضية، وجميع العاملين في وسائل النقل العام المختلفة، والعاملين في منشآت الإيواء السياحي.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت قد وسعت عملية التطعيم بلقاح كورونا، ودشنت المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل مناطق السعودية كافة، وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس.

وأهابت الوزارة بالجميع التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على التطعيم، مجددةً التذكير بمجانية اللقاح.

من مركز تطعيم في الرياض
من مركز تطعيم في الرياض
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