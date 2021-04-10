.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية: تأجيل جميع مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

شعار وزارة الصحة السعودية
شعار وزارة الصحة السعودية
لقاح كورونا

السعودية: تأجيل جميع مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وزارة الصحة السعودية تعلن عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على لقاح كورونا وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقاً

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن التوسّع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح المضاد لكورونا بعد، وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقاً، وذلك حتى تتم تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى.

وأوضحت الوزارة أن جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية أرجئت ابتداءً من يوم الأحد 29-8-1442 الموافق 11 أبريل 2021، وسيتم الإعلان لاحقاً عن استئناف إعطاء الجرعة الثانية.

من حملة التطعيم في الرياض
من حملة التطعيم في الرياض
الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى السعودية الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى

ونوهّت وزارة الصحة بأن الإعلان جاء بسبب "شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات بسبب مواجهة الشركات المصنعة لتحديات في الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها وحرصاً على تغطية أكبر عدد من السكان بالجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 خاصة الفئات عالية الخطورة لما في ذلك من أثر في خفض الحالات الشديدة وحماية الصحة العامة، ولتعظيم الفائدة من الجرعة الثانية لما تقوم به الشركات الصانعة للقاحات من أبحاث لتضمين الأنماط المتحورة من الفيروس في لقاحاتها".

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي"، خصوصاً الأشخاص الأكثر عرضة لخطر تداعيات الفيروس.

من حملة التطعيم في مكة
من حملة التطعيم في مكة
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالصور.. زاهي حواس يكشف تفاصيل بالصور.. زاهي حواس يكشف تفاصيل "أهم كشف" بعد مقبرة توت عنخ آمون
سعيّد في مصر.. دعوات تونسية للبحث عن القبر سعيّد في مصر.. دعوات تونسية للبحث عن القبر "الضائع" لابن خلدون
الأكثر قراءة
الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى
الفيصل يحذر من امتلاك إيران للقنبلة النووية ما لم يصحح الفيصل يحذر من امتلاك إيران للقنبلة النووية ما لم يصحح "الاتفاق"
قريباً في السعودية.. ساعتان فقط المدة الزمنية للفسح الجمركي قريباً في السعودية.. ساعتان فقط المدة الزمنية للفسح الجمركي
المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحري هلال رمضان مساء الأحد  المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحري هلال رمضان مساء الأحد 
التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
لماذا احتفى السعوديون بـ لماذا احتفى السعوديون بـ "شارع الثبيتي"؟
قبل أن تذهب
حزن في الشارع البريطاني بعد وفاة الأمير فيليب
حزن في الشارع البريطاني بعد وفاة الأمير فيليب
اكتشف المزيد