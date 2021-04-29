المبعوث الأميركي لليمن يزور السعودية وعُمان اليوم

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، مساء الأربعاء، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع المسؤولين الحكوميين.

وأكدت الخارجية الأميركية أن ليندركينغ سيعمل بشكل مشترك مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس.

وأوضحت أن مناقشات ليندركينغ ستركز على تأمين وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء اليمن، بدون معوقات.

كما سيدعو لإرساء وقف دائم لإطلاق النار، وسيحث الأطراف على الخوض في عملية سياسية لحل النزاع في اليمن.

وسيشدد المبعوث الأميركي على ضرورة وقف الهجوم الحوثي على مأرب، والذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني. وذكّرت الخارجية الأميركية في هذا السياق بوجود توافق دولي على ضرورة وقف هذا الهجوم.

يأتي هذا بينما استهدفت مدفعية الجيش اليمني، مساء الأربعاء، تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي مأرب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

كما دمر طيران تحالف دعم الشرعية مدرعتين و3 أطقم كان على متنها تعزيزات في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة صرواح، مما أدى لمصرع جميع من كانوا على متنها، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

وأكدت قوات الجيش اليمني أنها "تواصل انتصاراتها وتكبيد الميليشيات الحوثية هزائم قاسية" في جبهة صرواح.

وذكر مصدر عسكري أن الجيش اليمني كسر، الأربعاء، هجوماً للميليشيات الحوثية في جبهة صرواح، لتدور معارك ضارية بعد هجوم عكسي للجيش.