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الدفاعات السعودية تعترض باليستيين ومسيّرتين مفخختين صوب نجران

من حطام مسيرة حوثية مفخخة
من حطام مسيّرة حوثية مفخخة

الدفاعات السعودية تعترض باليستيين ومسيّرتين مفخختين صوب نجران

أشار التحالف إلى "اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، ليل الأحد، مسيّرتين مفخختين وصاروخين باليستيين أطلقوا باتجاه نجران.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير المفخختين والصاروخين الباليستيين.

وأشار التحالف إلى "اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف قد كشف، ليل السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وشدد على أن "محاولة استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي".

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يشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية كانت قد أعلنت، فجر السبت، عن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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