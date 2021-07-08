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خالد بن سلمان يعقد لقاءات بالخارجية الأميركية بمشاركة بلينكن

WASHINGTON, DC - JANUARY 06: Saudi Deputy Minister of Defense Khalid bin Salman Al Saud, arrives at the Department of State for a meeting with Secretary of State Mike Pompeo on January 06, 2020 in Washington, DC. Tensions are high in the middle-east after a U.S. air strike in Iraq that killed Qassem Soleimani, a top Iranian military leader. Mark Wilson/Getty Images/AFP
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (أرشيفية)

خالد بن سلمان يعقد لقاءات بالخارجية الأميركية بمشاركة بلينكن

نائب وزير الدفاع السعودي يقوم بزيارة إلى واشنطن حيث التقى كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية

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دبي – العربية.نت

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يعقد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، لقاءات في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن يشارك فيها وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن.

وكان الأمير خالد بن سلمان قد بحث في واشنطن الأربعاء مع منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماجورك والمبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ الأزمة اليمنية وجهود التوصل إلى حل سياسي.

وقال الأمير خالد بن سلمان على "تويتر": "ناقشنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".

وأضاف: "ناقشت مع المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان أبرز مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وجهود المملكة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار في القارة الأفريقية".

ويقوم الأمير خالد بن سلمان، بزيارة إلى واشنطن حيث يلتقي كبار المسؤولين. والتقى الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي أكد التزام أميركا بالعلاقة الدفاعية مع السعودية.

كما عقد الأمير خالد بن سلمان محادثات في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مع كبار العسكريين، خاصةً كولين كال، وكيل وزارة الدفاع للسياسة، حيث ناقشا قضايا منها "جهود إنهاء الحرب في اليمن".

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واجتمع نائب وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، أيضاً بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لبحث "الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة والسعودية، والأمن الإقليمي، والالتزام الأميركي بمساعدة السعودية للدفاع عن أراضيها بوجه الهجمات التي تشنها جماعات موالية لإيران".

كما بحث المسؤولان أهمية تنسيق الجهود لضمان تعافٍ اقتصادي متين، وللتتقدم في ملفات المناخ، ولتخفيف التصعيد في الشرق الأوسط.

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