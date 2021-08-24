.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون بتجاه خميس مشيط

  • الخط
مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
اليمن والحوثي

تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون بتجاه خميس مشيط

تحالف دعم الشرعية في اليمن: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من محاولات الحوثيين العدائية

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل الاثنين-الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في السعودية.

وأكد التحالف "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
اليمن يرفض "خلق مسارات جديدة" في المساعي الأممية للحل اليمن اليمن والحوثي اليمن يرفض "خلق مسارات جديدة" في المساعي الأممية للحل

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة! دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة!
السعودية.. منع المصابين بكورونا من دخول المدارس 10 أيام السعودية.. منع المصابين بكورونا من دخول المدارس 10 أيام
الأكثر قراءة
السعودية.. منع المصابين بكورونا من دخول المدارس 10 أيام السعودية.. منع المصابين بكورونا من دخول المدارس 10 أيام
نيابة عن الملك سلمان.. خالد الفيصل يغسل الكعبة المشرفة نيابة عن الملك سلمان.. خالد الفيصل يغسل الكعبة المشرفة
السعودية: مخطوطة نادرة لشاعر السعودية: مخطوطة نادرة لشاعر "لكل شيء إذا ما تم نقصانُ" 
رسمة مبهرة رباعية الأبعاد.. فنان سعودي يروي تجربته رسمة مبهرة رباعية الأبعاد.. فنان سعودي يروي تجربته
الحكومة الرقمية السعودية تحذر من التطبيقات الحكومية الوهمية  الحكومة الرقمية السعودية تحذر من التطبيقات الحكومية الوهمية 
ظهران الجنوب القديمة.. نسيج من العمران التراثي ظهران الجنوب القديمة.. نسيج من العمران التراثي
قبل أن تذهب
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
اكتشف المزيد