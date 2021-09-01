خالد بن سلمان: وصلنا لمرحلة من التطوير تعزز الكفاءة القتالية

تفقّد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، مقر قيادة القوات البرية للوقوف على مستوى الجاهزية.

إنفاذًا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد، قمت بزيارة تفقدية لمقر قيادة القوات البرية الملكية السعودية، ووقفت على مستوى الجاهزية التي وصلت إليها هذه القوات من تطوير وتحديث في التسليح والتدريب بما يُعزز كفاءة المنظومة القتالية لكافة أفرع القوات المسلحة. pic.twitter.com/pis1MbREKO — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 31, 2021

وقال الأمير خالد بن سلمان: "قواتنا وصلت لمرحلة من التطوير بما يعزز كفاءة المنظومة القتالية".

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وكتب في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": إنفاذاً لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد، قمت بزيارة تفقدية لمقر قيادة القوات البرية الملكية السعودية، ووقفت على مستوى الجاهزية التي وصلت إليها هذه القوات من تطوير وتحديث في التسليح والتدريب بما يُعزز كفاءة المنظومة القتالية لكافة أفرع القوات المسلحة".