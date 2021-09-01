.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خالد بن سلمان: وصلنا لمرحلة من التطوير تعزز الكفاءة القتالية

  • الخط
تفقّد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، مقر قيادة القوات البرية للوقوف على مستوى الجاهزية.
الأمير خالد بن سلمان في مقر قيادة القوات البرية

خالد بن سلمان: وصلنا لمرحلة من التطوير تعزز الكفاءة القتالية

نائب وزير الدفاع السعودي يتفقد مقر قيادة القوات البرية للوقوف على مستوى الجاهزية

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تفقّد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، مقر قيادة القوات البرية للوقوف على مستوى الجاهزية.

وقال الأمير خالد بن سلمان: "قواتنا وصلت لمرحلة من التطوير بما يعزز كفاءة المنظومة القتالية".

وكتب في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": إنفاذاً لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد، قمت بزيارة تفقدية لمقر قيادة القوات البرية الملكية السعودية، ووقفت على مستوى الجاهزية التي وصلت إليها هذه القوات من تطوير وتحديث في التسليح والتدريب بما يُعزز كفاءة المنظومة القتالية لكافة أفرع القوات المسلحة".

الأمير خالد بن سلمان في مقر قيادة القوات البرية
الأمير خالد بن سلمان في مقر قيادة القوات البرية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟ بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟
دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر
الأكثر قراءة
التحالف: محاولة هجوم على مطار أبها.. و8 إصابات وتضرر طائرة مدنية التحالف: محاولة هجوم على مطار أبها.. و8 إصابات وتضرر طائرة مدنية
شاهد.. تدمير منصة إطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها شاهد.. تدمير منصة إطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها
واشنطن: الهجمات الحوثية تعرض المدنيين في السعودية للخطر واشنطن: الهجمات الحوثية تعرض المدنيين في السعودية للخطر
جماليات باب الكعبة المشرفة.. مصور سعودي يروي قصته جماليات باب الكعبة المشرفة.. مصور سعودي يروي قصته
إدانات عربية لاستهداف الحوثي مطار أبها.. إدانات عربية لاستهداف الحوثي مطار أبها.. "إرهابي وجبان"
خالد بن سلمان: وصلنا لمرحلة من التطوير تعزز الكفاءة القتالية خالد بن سلمان: وصلنا لمرحلة من التطوير تعزز الكفاءة القتالية
قبل أن تذهب
بعد تبرئة إيران للمذنبين.. عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب بـ"محكمة دولية"
بعد تبرئة إيران للمذنبين.. عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب بـ"محكمة دولية"
اكتشف المزيد