السعودية.. منع تواصل المحامين مع القضاة

منعت قواعد السلوك المهني للمحامين في السعودية تواصل المحامي بشكل مباشر أو غير مباشر مع القاضي بشأن قضية منظورة إلا في مجلس الحكم أو بحضور الطرف الآخر في الدعوى.

وأقر وزير العدل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وليد الصمعاني، الجمعة، القواعد التي تشدد على أهمية التزام المحامين بعدم مخالفة القواعد وأصول المهنة، وعدم انتهاك خصوصية وسرية العملاء وعدم التضليل والكذب والخداع.

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كما نصت القواعد التي صدرت في 8 فصول و46 قاعدة، على أهمية إيفاء المحامي بحقوق المتدربين في منشأته القانونية، وأن يكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ونصت القواعد على عدم جواز تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها.

إلى ذلك ارتكزت على أحكام وقواعد عامة تضمنت تعريفات وإجراءات، لافتة إلى أهمية أن يتحلى المحامي في سلوكه بالاستقامة والنزاهة، وأن يحرص على التطوير والتعلم المستمر، وعدم إفشاء أسرار العميل، والالتزام بنُظُم المهنة، وتجنب عرقلة سير العدالة.