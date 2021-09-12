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السعودية: طالبنا مرارا بالكشف عن وثائق هجمات 11 سبتمبر

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Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud speaks during a news conference in Riyadh, Saudi Arabia March 22, 2021. (Reuters)
الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية - رويترز)

السعودية: طالبنا مرارا بالكشف عن وثائق هجمات 11 سبتمبر

فيصل بن فرحان: المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوما مع حلفائها في هذا المجال

دبي - العربية.نت

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جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، التأكيد على أن المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها.

وشدد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي من الرياض، اليوم، على أن السعودية لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر.

رئيس لجنة التحقيق: قرأت وثائق 11/9 حتى التي لم تُنشر ولم أجد فيها ما يدين السعودية أميركا هجمات 11 سبتمبر رئيس لجنة التحقيق: قرأت وثائق 11/9 حتى التي لم تُنشر ولم أجد فيها ما يدين السعودية

كما أشار إلى أن كافة الوثائق الأميركية أكدت عدم تورط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية.

وأكد أن بلاده شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوما مع حلفائها في هذا المجال.

وثيقة الأف بي آي

أتت تلك التصريحات، بعد أن أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مساء أمس السبت، وثيقة من 16 صفحة رفعت عنها السرية مؤخرا تتعلق بالفترة التي سبقت تلك الهجمات المروعة التي أوقعت عام 2001 حوالي 3 آلاف قتيل.

ولم تقدم تلك الصفحات المنقحة جزئيا أي دليل على تورط الحكومة السعودية بأي شكل من الأشكال، في تلك الاعتداءات الإرهابية التي هزت أميركا والعالم في حينه.

Reuters 9/11
Reuters 9/11

كما لم تجد لجنة حكومية أميركية أي دليل يفيد بأن المملكة مولت تنظيم القاعدة، الذي وفرت له حركة طالبان الأفغانية ملاذا آمنا آنذاك، بحسب ما نقلت وكالة رويترز اليوم، بناء على ما كشفته تلك الوثيقة.

يذكر أن العديد من المسؤولين السعوديين الحاليين والسابقين، كانوا أكدوا مرارا أن لا علاقة للحكومة بتلك الهجمات الإرهابية.

كما شددت السفارة السعودية في واشنطن ببيان لها قبل أيام (8 سبتمبر)، على أن المملكة تؤيد دوما الشفافية، فيما يخص أحداث 11 سبتمبر، وترحب بنشر السلطات الأميركية الوثائق المنزوع عنها السرية المرتبطة بتلك الهجمات.

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